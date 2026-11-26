असम में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य सरकार और भारती एयरटेल के बीच तीन डेटा सेंटर बनाने को लेकर समझौता हुआ है। इस प्रोजेक्ट से राज्य में डेटा स्टोरेज की सुविधा बढ़ेगी, डिजिटल सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके साथ ही एयरटेल असम में अपने 5G नेटवर्क और फाइबर कनेक्टिविटी का भी विस्तार करेगी।

असम में बनेंगे 3 डेटा सेंटर

असम सरकार और भारती एयरटेल के बीच बुधवार को गुवाहाटी स्थित लोक सेवा भवन में समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा, भारती एयरटेल के चेयरमैन राजन भारती मित्तल, राज्य के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

राजन भारती मित्तल ने कहा कि प्रस्तावित डेटा सेंटर से पूर्वोत्तर क्षेत्र के ग्राहकों को डेटा स्टोरेज की सुविधा नजदीक मिलेगी। इससे राज्य के बाहर मौजूद डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भरता कम करने और स्थानीय स्तर पर डेटा स्टोर करने में मदद मिलेगी।

5G और फाइबर नेटवर्क का भी होगा विस्तार

एयरटेल असम में अपने 5G नेटवर्क और फाइबर ऑप्टिक कनेक्टिविटी को भी मजबूत करने की योजना बना रही है। कंपनी के मुताबिक, नेटवर्क विस्तार और डेटा सेंटर प्रोजेक्ट से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी का फायदा स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और सरकारी सुविधाओं तक पहुंच में भी मिल सकता है। खासतौर पर उन इलाकों में जहां इन सेवाओं का लाभ उठाना अभी चुनौतीपूर्ण है, वहां इंटरनेट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतर उपलब्धता अहम साबित हो सकती है।

एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग से बढ़ रही डेटा सेंटर की मांग

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम भारत के तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेक्टर में अपनी मजबूत पहचान बनाना चाहता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब केवल सड़क, पुल, रेलवे और बिजली तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी और डेटा मैनेजमेंट भी जरूरी हो गए हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल सेवाओं के बढ़ते इस्तेमाल के साथ डेटा सेंटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में असम भी इस सेक्टर में निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है।

डिजिटल सेवाओं का उपभोक्ता ही नहीं, केंद्र भी बनेगा असम

मुख्यमंत्री ने कहा कि असम केवल डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करने वाला राज्य नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी के विकास में योगदान देने वाला क्षेत्र भी बनना चाहिए। राज्य की भौगोलिक स्थिति, कनेक्टिविटी, मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रशिक्षित लोगों की उपलब्धता टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश आकर्षित करने में मदद कर सकती है।

एयरटेल के साथ यह समझौता पूर्वोत्तर में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की दिशा में अहम कदम है। प्रस्तावित तीन डेटा सेंटर से आने वाले समय में डेटा स्टोरेज और डिजिटल सेवाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।