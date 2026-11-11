हमेशा के लिए बंद होगा एपल सपोर्ट कम्युनिटी: कंपनी ने क्यों लिया ये फैसला? यूजर्स के लिए आगे क्या है विकल्प

कंपनी क्यों इस प्लेटफोर्म को बंद कर रही है और यूजर्स के लिए आगे क्या विकल्प होगा आइए जानते हैं?

कंपनी ने यह भी साफ नहीं किया है कि पुराना आर्काइव ऑनलाइन रहेगा या नहीं।

यूजर्स नया सवाल नहीं पूछ सकते और पुरानी चर्चाओं में जवाब भी नहीं दे सकते, सिर्फ पुराने समाधान पढ़ सकते हैं।

एपल अपना सपोर्ट कम्युनिटी फोरम 20 नवंबर 2026 से हमेशा के लिए बंद कर रहा है।

एपल इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर यह घोषणा कर दी है कि वह अपने 'एपल सपोर्ट कम्युनिटी' को 20 नवंबर 2026 से हमेशा के लिए बंद कर रही है। लगभग तीन दशकों से आईफोन, मैकबुक, आईपैड और अन्य डिवाइसेज की तकनीकी समस्याओं को सुलझाने वाला यह लोकप्रिय फोरम अब इतिहास बन जाएगा।'रीड-ओनली' मोड पर है ये प्लेटफोर्मकंपनी ने इस कम्युनिटी फोरम को 'रीड-ओनली' मोड में डाल दिया है। इसका मतलब यह है कि

अब कोई भी यूजर इस मंच पर नया सवाल पोस्ट नहीं कर सकता।

पुराने थ्रेड्स या सवालों पर नया जवाब देना बंद कर दिया गया है।

उपयोगकर्ता केवल पुराने समाधानों और चर्चाओं को खोजकर पढ़ सकते हैं।

एपल कम्युनिटी फोरम का 28 साल का सफर यह फोरम महज एक सहायता केंद्र नहीं, बल्कि एआई और टेक जगत की सबसे पुरानी कम्युनिटीज में से एक रहा है:

1998: इसे सबसे पहले 'एपल टेक एक्सचेंज' के नाम से शुरू किया गया था।

2000: इसका नाम बदलकर 'एपल डिस्कशन' रखा गया।

2011: एक बड़े तकनीकी ओवरहाल के बाद इसे 'एपल सपोर्ट कम्युनिटीज' कहा जाने लगा।

2022 से अब तक: इसका नाम 'एपल सपोर्ट कम्युनिटी' कर दिया गया था।

कंपनी ने क्यों लिया यह फैसला? चौंकाने वाली बात यह है कि एपल ने इस लगभग 28 साल पुराने प्लेटफॉर्म को बंद करने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है। कंपनी फिलहाल सभी उपयोगकर्ताओं को अपनी आधिकारिक एपल सपोर्ट वेबसाइट पर जाने का निर्देश दे रही है। माना जा रहा है कि कंपनी ग्राहकों की सहायता के लिए अपने आधिकारिक चैनलों और डायरेक्ट सपोर्ट सिस्टम को प्राथमिकता देना चाहती है।

पुराने थ्रेड्स और आर्काइव का क्या होगा? यूजर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि 20 नवंबर 2026 के बाद कई साल पुराने इस ज्ञान भंडार का क्या होगा। कंपनी ने अभी तक यह साफ नहीं किया है कि यह पुरानी चर्चाएं इंटरनेट पर हमेशा के लिए उपलब्ध रहेंगी या पूरा फोरम ही गायब हो जाएगा।

आगे कहां से मिलेगी मदद? यदि आपको अपने एपल प्रोडक्ट में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो आपके पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध रहेंगे: