मंगलवार को एक इंटरनल साॅफ्टवेयर अपडेट की वजह से एपल की कई प्रमुख सेवाओं में भारी तकनीकी रुकावट आई, जिससे अमेरिका समेत कई जगहों पर करोड़ों यूजर्स को परेशानी का सामना करना पड़ा। अपडेट के अनुसार, एपल ने अधिकतर सिस्टम और सेवाओं को बहाल (Restore) कर दिया है, हालांकि कुछ यूजर्स ने आज (बुधवार) भी छिटपुट दिक्कतों की शिकायत दर्ज कराई है।

क्या थी समस्या?

17 नवंबर को एपल के एक इंटरनल अपडेट की वजह से आईक्लाउड, एपल पे, एप स्टोर और एपल म्यूजिक समेत कई सेवाएं प्रभावित हुई थीं। हजारों यूजर्स ने लॉगिन, पेमेंट और दूसरी सेवाओं के इस्तेमाल में दिक्कत की शिकायत की थी। कंपनी ने साफ किया था कि यह समस्या किसी साइबर हमले की वजह से नहीं आई। एपल के अनुसार, ज्यादातर सिस्टम दोबारा काम करने लगे थे और बाकी सेवाओं को बहाल करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि, 18 नवंबर को भी कुछ यूजर्स ने एपल की सेवाओं में परेशानी की शिकायत की है।

क्या अभी भी डाउन हैं एपल की सेवाएं?

डाउनडिटेक्टर पर एपल की मुख्य सेवाएं फिलहाल बहाल दिखाई दे रही हैं, लेकिन कुछ यूजर्स की शिकायतें अब भी सामने आई हैं। 18 नवंबर को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईक्लाउड, एपल पे और एप स्टोर इस्तेमाल करने वाले कुछ यूजर्स को दोबारा परेशानी हुई। कुछ यूजर्स ने अकाउंट में साइन इन नहीं कर पाने, एप एक्सेस करने और नए डिवाइस एक्टिवेट करने में दिक्कत बता रहे हैं।

हालांकि एपल के आधिकारिक सिस्टम स्टेटस पेज पर प्रभावित सेवाएं चालू दिखाई दे रही हैं। वहीं, आउटेज ट्रैक करने वाली वेबसाइटों के आंकड़ों में यूजर्स की शिकायतें दर्ज की गईं। इसका मतलब है कि यूजर्स की कुछ व्यक्तिगत या क्षेत्रीय समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन फिलहाल बड़े स्तर पर सेवाएं डाउन होने की पुष्टि नहीं हुई है।

एपल सिस्टम स्टेटस - फोटो : apple.com

इंटरनल अपडेट से कैसे प्रभावित हुई थीं सेवाएं?

एपल ने बताया कि एक इंटरनल अपडेट की वजह से उसके कई सिस्टम में तकनीकी समस्या आई। इसकी वजह से आईक्लॉउड और एपल पे समेत कंपनी की कई सेवाएं प्रभावित हुई थीं।

रॉयटर्स के अनुसार, कंपनी के प्रवक्ता ने कहा था कि उसके ज्यादातर सिस्टम फिर से काम करने लगे हैं और बाकी सेवाओं को भी जल्द ऑनलाइन लाने की कोशिश की जा रही है। एपल ने यह भी साफ किया था कि इस रुकावट के पीछे किसी तरह का साइबर हमला नहीं था।

एपल पे : दोपहर 12:20 बजे ET के आसपास करीब 2,300 शिकायतें।

: दोपहर 12:20 बजे ET के आसपास करीब 2,300 शिकायतें। आईक्लाउड : आउटेज के चरम पर करीब 1,800 शिकायतें।

: आउटेज के चरम पर करीब 1,800 शिकायतें। ये आंकड़े यूजर्स की ओर से दर्ज की गई रिपोर्ट पर आधारित हैं। इसलिए वास्तविक रूप से प्रभावित लोगों की संख्या इससे अलग हो सकती है।

हाल के दिनों में कई बड़ी कंपनियों की सेवाएं हुईं प्रभावित