स्मार्टफोन बाजार में आने वाले साल में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। एपल, सैमसंग, शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसी बड़ी कंपनियों ने 2027 के लिए अपने स्मार्टफोन शिपमेंट के लक्ष्य घटा दिए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मेमोरी चिप की लगातार बढ़ती कीमतें और सप्लाई से जुड़ी चुनौतियां बताई जा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ कंपनियों ने अपने शिपमेंट टारगेट में करीब 30 फीसदी तक कटौती की है। हालांकि, इस बीच ऑनर ने अपना लक्ष्य पहले जैसा ही रखा है।

वीवो और शाओमी ने सबसे ज्यादा घटाया शिपमेंट टारगेट

चीनी न्यूज वेबसाइट जिएमियन न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक, स्मार्टफोन कंपनियों ने सप्लाई चेन से जुड़े लोगों के साथ चर्चा के बाद 2027 के लिए अपने शिपमेंट लक्ष्य तय किए हैं। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, वीवो ने 2026 के करीब 8.5 करोड़ यूनिट के लक्ष्य को घटाकर 2027 के लिए 6 करोड़ यूनिट कर दिया है। यानी इसमें करीब 29 फीसदी की कमी की गई है।

कंपनी 2026 का लक्ष्य 2027 का लक्ष्य कमी वीवो 8.5 करोड़ 6 करोड़ 29% शाओमी 12 करोड़ 9 करोड़ 25% लेनोवो (मोटोरोला) 5 करोड़ 4 करोड़ 20% ओप्पो 10.5 करोड़ 9 करोड़ 14% ट्रांजिशन 6.6 करोड़ 5.8 करोड़ 12% सैमसंग 23.2 करोड़ 21 करोड़ 9.5% एपल 23.3 करोड़ 22 करोड़ 5.6%

हुवावे ने भी 2026 के करीब 6 करोड़ यूनिट के लक्ष्य के मुकाबले 2027 में 5 करोड़ से कम स्मार्टफोन शिपमेंट का अनुमान रखा है। यानी कंपनी के लक्ष्य में 16 फीसदी से ज्यादा की कमी आई है। रिपोर्ट में दिए गए इन आंकड़ों पर जिएमियन न्यूज ने संबंधित कंपनियों से जवाब मांगा था, लेकिन खबर प्रकाशित होने तक किसी कंपनी ने आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी थी।

मेमोरी चिप की किल्लत से स्मार्टफोन कंपनियों पर बढ़ रहा दबाव। - फोटो : टेक्नो

सिर्फ ऑनर ने नहीं घटाया अपना टारगेट

जहां ज्यादातर कंपनियां अगले साल के लिए अपने लक्ष्य कम कर रही हैं, वहीं ऑनर ने 2027 के लिए करीब 5 करोड़ स्मार्टफोन शिपमेंट का लक्ष्य बरकरार रखा है। यह आंकड़ा 2026 के लक्ष्य के बराबर है।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल की तीसरी तिमाही में ऑनर चीन की प्रमुख स्मार्टफोन कंपनियों में इकलौती ऐसी कंपनी रही, जिसके शिपमेंट में पिछली तिमाही के मुकाबले बढ़ोतरी दर्ज की गई। ऑनर के सीईओ ली जियान ने 23 नवंबर को ऑनर 700 सीरीज के लॉन्च के बाद कहा कि मिड-रेंज स्मार्टफोन पर फ्लैगशिप फोन के मुकाबले लागत का दबाव ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा कि दूसरी कंपनियों के पीछे हटने के बीच ऑनर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है।

एआई सर्वर के लिए बड़ी मात्रा में मेमोरी की जरूरत पड़ रही है। - फोटो : iQOO

मेमोरी चिप की कीमतों ने बढ़ाई कंपनियों की मुश्किल