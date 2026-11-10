एपल ने जारी किया नया iOS 27.2.1 अपडेट: अब किन खतरों से मिलेगी आईफोन को सुरक्षा? जानें फोन अपडेट करने का तरीका

एपल ने आईफोन और आईपैड यूजर्स के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट iOS 27.2.1 और iPadOS 27.2.1 जारी किया है। यह अपडेट खास तौर पर डिवाइस की सुरक्षा मजबूत करने के लिए लाया गया है। इसमें कई सुरक्षा खामियों को ठीक किया गया है। आइए जानते हैं कि नए सिक्योरिटी पैच के जरिए किन समस्याओं को दूर किया गया है।

एपल यूजर्स के लिए नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी हो चुका है। कंपनी के सिक्योरिटी अपडेट नोट्स के अनुसार, इसमें कई सुरक्षा कमजोरियों जैसे एयरप्ले, ब्लूटूथ, संदेश, एप इंटेंट्स, कोरयूटिल्स और ब्रॉटली को ठीक किया गया है।

इस अपडेट का मुख्य उद्देश्य डिवाइस को संभावित साइबर हमलों से सुरक्षित करना है। कंपनी ने अलग-अलग कमजोरियों के लिए CVE-ID भी जारी किए हैं, ताकि उनकी पहचान और जानकारी रखी जा सके।

Apple iOS 27.2.1 में किन समस्याओं को ठीक किया गया है?

1. एयरप्ले की सुरक्षा में सुधार

एपल ने एयरप्ले से जुड़ी एक सुरक्षा कमजोरी को ठीक किया है। इसके कारण ब्लूटूथ रेंज में मौजूद हमलावर पेयरिंग कोड डालने की कोशिशों पर लगाई गई सीमा को बायपास कर सकता था। कंपनी ने बेहतर स्टेट मैनेजमेंट के जरिए इस लॉजिकल समस्या को ठीक किया है।

2. एप इंटेंट्स की खामी हुई ठीक

इस अपडेट में एप इंटेंट्स से जुड़ी एक ऑथराइजेशन समस्या को भी ठीक किया गया है। इस कमजोरी की वजह से कोई एप यूजर के संवेदनशील डेटा तक पहुंचने में सक्षम हो सकता था। एपल ने बेहतर स्टेट मैनेजमेंट के जरिए इस समस्या का समाधान किया है।

3. ब्लूटूथ की सुरक्षा हुई मजबूत

ब्लूटूथ से जुड़ी एक कमजोरी के कारण ब्लूटूथ रेंज में मौजूद हमलावर डिवाइस की प्रोसेस मेमोरी को नुकसान पहुंचा सकता था। इसीलिए एपल ने बेहतर मेमोरी मैनेजमेंट के जरिए यूज-आफ्टर-फ्री से जुड़ी इस समस्या को ठीक किया है।

4. ब्रॉटली में भी सुरक्षा खामी ठीक

ब्रॉटली से जुड़ी कमजोरी की वजह से खास तरीके से तैयार किए गए दुर्भावनापूर्ण इनपुट को प्रोसेस करने पर मेमोरी करप्शन हो सकता था। एपल ने बेहतर इनपुट वैलिडेशन के जरिए आउट-ऑफ-बाउंड राइटिंग से जुड़ी इस समस्या को ठीक किया है।

5. कोरयूटिल्स में दो सुरक्षा कमजोरियां ठीक

एपल ने कोरयूटिल्स से जुड़ी दो अलग-अलग सुरक्षा समस्याओं को भी ठीक किया है। इसमें पहले कमजोरी की वजह से ब्लूटूथ डिवाइस यूजर की अनुमति के बिना पेयरिंग स्थापित कर सकता था। कंपनी ने बेहतर जांच के जरिए इसे ठीक किया है।

दूसरी कमजोरी की वजह से ब्लूटूथ रेंज में मौजूद हमलावर पेयरिंग कोड की कोशिशों पर लगी सीमा को बायपास करके यूजर के हस्तक्षेप के बिना डिवाइस से पेयरिंग कर सकता था।

6. आईमैसेज की दो सुरक्षा खामियां हुईं ठीक

साथ ही एपल ने मैसेजेस एप में भी दो कमजोरियों को ठीक किया है।

पहली समस्या के कारण कोई रिमोट हमलावर आईमैसेज ग्रुप चैट में शामिल होकर उसके मैसेज प्राप्त कर सकता था। कंपनी ने बेहतर वेरिफिकेशन के जरिए इस ऑथराइजेशन समस्या को ठीक किया है।

दूसरी कमजोरी की वजह से आईमैसेज ग्रुप में जोड़ा गया कोई यूजर ग्रुप में शामिल होने से पहले भेजे गए मैसेज भी देख सकता था। एपल ने कमजोर कोड हटाकर इस समस्या का समाधान किया है।

7. एयरप्ले पेयरिंग से जुड़ी एक और समस्या

एपल ने एयरप्ले पेयरिंग कोड से जुड़ी एक अन्य कमजोरी का भी जिक्र किया है। इसके कारण एक ही नेटवर्क पर मौजूद हमलावर पेयरिंग कोड डालने की कोशिशों पर लगाई गई सीमा को बायपास कर सकता था। कंपनी ने इस समस्या के लिए भी सुरक्षा सुधार जारी किए हैं।

किन आईफोन और आईपैड मॉडल को मिलेगा अपडेट?

एपल के अनुसार, आईओएस 27.2.1 और आईपैड ओएस 27.2.1 इन डिवाइसों के लिए उपलब्ध हो सकता है।

आईफोन 11 और इसके बाद के मॉडल।

आईपैड प्रो12.9-इंच (चौथी पीढ़ी और बाद के मॉडल)।

आईपैड प्रो 11-इंच (दूसरी पीढ़ी और बाद के मॉडल)।

आईपैड एयर (चौथी पीढ़ी और बाद के मॉडल)।

आईपैड (नौवीं पीढ़ी और बाद के मॉडल)।

आईपैड मिनी (छठी पीढ़ी और बाद के मॉडल)।

यूजर कैसे इंस्टॉल करें नया अपडेट?

अगर आपका डिवाइस इस अपडेट को सपोर्ट करता है तो इसे इंस्टॉल करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

सबसे पहले अपने आईफोन या आईपैड की सेटिंग्स में जांए।

अब जनरल विकल्प पर क्लिक करें।

यहां सॉफ्टवेयर अपडेट पर टैप करें।

उपलब्ध अपडेट दिखाई देने पर डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करें।

स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करके इंस्टॉलेशन पूरा करें।

अपडेट इंस्टॉल करने से पहले जरूरी डेटा का बैकअप रखें और डिवाइस को Wi-Fi से कनेक्ट करें। पर्याप्त बैटरी या चार्जिंग की व्यवस्था भी रखें।

एपल ने सुरक्षा खामियों की जानकारी पर क्या कहा?