कुछ महीने पहले माफी मांगने और फिर कम कीमत पर आईफोन की बैटरी बदलने की घोषणा के बाद एप्पल ने अब ग्राहकों के पैसे लौटाने की घोषणा की है। एप्पल ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने स्लो हो रहे आईफोन की बैटरी को बदलवाने के लिए पैसे दिए हैं उनके पैसे लौटा दिए जाएंगे।गौरतलब है कि 6 महीने पहले आईफोन स्लो होने पर विवादों के बाद Apple ने आईफोन स्लो करने के मामले पर माफी मांगी थी और बैटरी बदलने का प्रोग्राम शुरू किया था। उस समय बैटरी बैदलवाने के लिए ग्राहकों से करीब 3,900 रुपये लिए गए थे लेकिन अब इस पैसे को कंपनी वापस करेगी। फोन के अचानक से स्लो होने की दिक्कतें आईफोन 6 और इससे बाद के मॉडल्स में आई थीं।जिन लोगों ने आईफोन की बैटरी रिप्लेस करवाई है कंपनी उन्हें 23 मई से ई-मेल भेज रही है और यह मेल 27 जुलाई तक मिलेंगे। वहीं अगर आपको ई-मेल नहीं मिलता है तो आप एप्पल के सर्विस सेंटर या स्टोर पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि जिन फोन की बैटरी में यह दिक्कत आई थी उनमें iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 और iPhone 7 Plus शामिल हैं।