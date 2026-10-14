एपल म्यूजिक का बदला लुक: iOS 27.2 बीटा में लाल की जगह आया ब्लैक-व्हाइट आइकन, क्या एप में भी होंगे कोई बदलाव?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Wed, 14 Oct 2026 01:29 PM IST

सार टेक्नोलॉजी अगर आप आईफोन का इस्तेमाल करते हैं, तो हो सकता है आपने एपल म्यूजिक का वह लाल और सफेद आइकॉन वर्षों से अपने होमस्क्रीन पर देखा हो, लेकिन अब कंपनी अपनी इस आइकॉनिक ब्रांडिंग को बदलने की तैयारी में है। एपल अपने म्यूजिक एप का रंग-रूप क्यों बदल रहा है? आइए जानते हैं इस लेख में...

iOS 27.2 में आया ब्लैक एंड व्हाइट डिजाइन - फोटो : amarujala.com

एपल अपने म्यूजिक एप एपल म्यूजिक के डिजाइन में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। iOS 27.2 के चौथे बीटा वर्जन में कंपनी ने एप का नया ब्लैक-एंड-व्हाइट आइकन पेश किया है। इसमें अब तक इस्तेमाल होने वाले लाल और सफेद रंग की जगह काले और सफेद रंग को अपनाया गया है। बदलाव सिर्फ आइकन तक सीमित नहीं हैं। ऐप के नेविगेशन बार, सेटिंग्स, विजेट्स और लाइब्रेरी के कई हिस्सों में भी नया रंग संयोजन दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, इसमें एपल म्यूजिक के विजुअल डिजाइन से जुड़े कई बदलाव शामिल हैं। इन बदलावों से संकेत मिलता है कि एपल अपने म्यूजिक एप की पहचान में इस्तेमाल होने वाले लाल रंग को धीरे-धीरे कम कर रहा है। इस बीच, कंपनी के आगामी मैक कंप्यूटर और OLED iPad mini को लेकर भी चर्चाएं हैं।

एपल म्यूजिक का नया आइकन कैसा दिखता है?

iOS 27.2 बीटा 4 में एपल म्यूजिक का आइकन अब ब्लैक-एंड-व्हाइट डिजाइन में नजर आता है। इससे पहले एप का आइकन लाल और सफेद रंग में दिखाई देता था, जो लंबे समय से इसकी पहचान का हिस्सा रहा है। नए डिजाइन में लाइट मोड के दौरान सफेद बैकग्राउंड पर काले रंग का लोगो दिखाई देता है। वहीं, डार्क मोड में काले बैकग्राउंड पर सफेद लोगो इस्तेमाल किया गया है। इस तरह आइकन का रंग फोन की डिस्प्ले सेटिंग के अनुरूप बदलता है।

एपल ने इस नए लोगो को इससे पहले iOS 27.2 के पिछले वर्जन और हाल ही में पेश हुआ एपल म्यूजिक हाॅल से जुड़े मार्केटिंग मटीरियल में भी दिखाया था। अब बीटा अपडेट में इसके आने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि कंपनी एप के डिजाइन को नया रूप देने की कोशिश कर रही है।

क्या एप में भी होंगे बदलाव?

एपल म्यूजिक में किए गए बदलाव एप के कई हिस्सों में दिखाई देते हैं। इनमें नेविगेशन बार, सेटिंग्स और विजेट्स शामिल हैं।

नेविगेशन बार में अब नीले रंग का हाइलाइट

iOS 27.2 बीटा 4 में म्यूजिक एप के नेविगेशन बार पर चुने गए टैब को दिखाने के लिए अब नीले रंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले यहां लाल या गुलाबी रंग दिखाई देता था। इस बदलाव के साथ एप की सेटिंग्स में भी लाल रंग की जगह नीले रंग का उपयोग किया गया है। यानी एपल म्यूजिक के इंटरफेस में लाल रंग की मौजूदगी कम हो रही है और उसकी जगह दूसरे रंग ले रहे हैं।

विजेट्स का बैकग्राउंड हुआ काला

एपल म्यूजिक के विजेट्स में भी बदलाव किया गया है। पहले विजेट्स के डिजाइन में लाल या गुलाबी रंग प्रमुखता से दिखाई देता था, लेकिन नए बीटा वर्जन में बैकग्राउंड को सादा काला रखा गया है। इससे विजेट्स का लुक पहले की तुलना में ज्यादा सादा दिखाई देता है। आइकन, नेविगेशन बार और विजेट्स में एक साथ किए गए बदलाव ऐप के विजुअल डिजाइन को एक नई दिशा देते हैं।

लाइब्रेरी सेक्शन से भी हटे रंग

एप की लाइब्रेरी में मौजूद प्लेलिस्ट, एल्बम, आर्टिस्ट और सॉन्ग्स जैसे सेक्शन की लिस्ट में भी रंगों को कम किया गया है। इन हिस्सों में अब ब्लैक-एंड-व्हाइट डिजाइन अपनाया गया है। इस तरह बदलाव केवल होम स्क्रीन पर दिखने वाले आइकन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऐप के भीतर कंटेंट देखने और नेविगेट करने के अनुभव को भी प्रभावित करते हैं।

क्या एपल म्यूजिक से लाल रंग की ब्रांडिंग खत्म हो रही है?

एपल म्यूजिक लंबे समय से लाल और सफेद रंग के आइकन और इंटरफेस के लिए पहचाना जाता रहा है। नए बीटा वर्जन में आइकन को काले और सफेद रंग में बदलना, नेविगेशन बार में नीले हाइलाइट का इस्तेमाल और विजेट्स का बैकग्राउंड काला करना इस बात का संकेत है कि एपल एप की रंग योजना में बदलाव कर रहा है।

हालांकि, इन बदलावों से यह तय नहीं होता कि कंपनी भविष्य में एपल म्यूजिक के हर हिस्से से लाल रंग पूरी तरह हटा देगी। अभी सामने आए बदलाव iOS 27.2 Beta 4 में देखे गए हैं। अंतिम और सार्वजनिक वर्जन में डिजाइन कैसा होगा, इसकी पुष्टि अपडेट जारी होने पर ही हो सकेगी।

एपल के नए Mac और OLED iPad mini को लेकर भी चर्चा

इसी बीच एपल म्यूजिक के नए डिजाइन के बीच कंपनी के आगामी हार्डवेयर प्रोडक्ट्स को लेकर भी रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, एपल 27 और 28 अक्तूबर को लॉस एंजिल्स में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए सेशन आयोजित करने की योजना बना रहा है। इन सेशन में कंपनी अपने आगामी Mac कंप्यूटर और OLED iPad mini को दिखा सकती है।

बताया जा रहा है कि एपल नए डिवाइस की घोषणा प्रेस रिलीज के जरिए कर सकता है। इसके बाद होने वाले इन-पर्सन सेशन में कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया के सदस्यों को प्रोडक्ट्स को सीधे देखने और इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है।

यह भी ध्यान देने वाली बात है कि रिपोर्ट में इन सेशन की योजना और संभावित लॉन्च टाइमलाइन का जिक्र है। इसे कंपनी की ओर से अंतिम रूप से घोषित कार्यक्रम नहीं माना जाना चाहिए।

नए Mac की घोषणा अक्तूबर में, बिक्री नवंबर में शुरू होने की संभावना

MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक, नए Mac कंप्यूटर अक्तूबर में पेश किए जा सकते हैं, जबकि ग्राहकों तक इनकी पहुंच नवंबर में हो सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर घोषणा 27 अक्तूबर को होती है, तो उसी दिन प्री-ऑर्डर शुरू होने की संभावना है। इन डिवाइस का लॉन्च 6 नवंबर तक हो सकता है। हालांकि, ये तारीखें रिपोर्ट के आधार पर सामने आई संभावनाएं हैं; इन्हें Apple की आधिकारिक पुष्टि नहीं माना जाना चाहिए। OLED iPad mini भी उन डिवाइस में शामिल बताया जा रहा है जिन्हें कंपनी कंटेंट क्रिएटर्स के सामने प्रदर्शित कर सकती है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी में इसके लॉन्च की पक्की तारीख नहीं बताई गई है।