मैकबुक प्रो M6 बनाम M5: क्या पुराने मॉडल से बेहतर है नया लैपटॉप? खरीदने से पहले जान लें सारी डिटेल्स

MacBook Pro M6 Vs M5 Comparison: एपल ने हाल ही में अपने 14-इंच मैकबुक प्रो लाइनअप को नए M6 चिपसेट के साथ अपडेट किया है और पुराने M5 मॉडल को रिप्लेस कर दिया है। नया मॉडल बेहतर स्पीड, दमदार कनेक्टिविटी और आधुनिक 2nm प्रोसेसर के साथ आया है। ऐसे में जानिए कि क्या नया M6 खरीदना समझदारी है या M5 पर बने रहना ही फायदे का सौदा है? आइए इस बाइंग गाइड में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर करते हैं।

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एपल (Apple) ने अपने एंट्री-लेवल 14-इंच मैकबुक प्रो को अपग्रेड करते हुए नया MacBook Pro M6 मॉडल बाजार में उतार दिया है। इस नए लैपटॉप में पहले से ज्यादा पावरफुल CPU और GPU कोर, बेहतरीन वायरलेस कनेक्टिविटी और कई नए फीचर्स दिए गए हैं। नए मॉडल के आते ही एक बड़ा सवाल हर खरीदार के मन में है कि क्या असल में M6 इतना खास है कि इसके लिए ज्यादा पैसे खर्च किए जाएं, या फिर पुराना M5 मॉडल ही अभी भी एक स्मार्ट चॉइस है? आइए दोनों की तुलना करके समझते हैं।

डिजाइन और बेसिक फीचर्स में कोई बदलाव नहीं

नया M6 मैकबुक प्रो दिखने में बिल्कुल अपने पुराने M5 मॉडल जैसा ही है। कंपनी ने इसके डिजाइन से कोई छेड़छाड़ नहीं की है। दोनों ही मॉडल्स में आपको बेस वेरिएंट के तौर पर 16GB रैम, 1TB की दमदार स्टोरेज और शानदार 24 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है। बदलाव सिर्फ मशीन के अंदर, यानी इसके प्रोसेसर और परफॉरमेंस में किया गया है।

समझें कीमत का अंतर

एपल की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार, भारत में मैकबुक प्रो M6 को 1TB स्टैंडर्ड स्टोरेज वेरिएंट में लाया गया है, जिसकी कीमत 2,39,900 रुपये रखी गई है। वहीं, M5 चिप के साथ में आने वाले मैकबुक प्रो के बेस मॉडल की कीमत भी इतनी ही है। यहां एक बात पर ध्यान देना जरूरी है। अक्टूबर 2025 में जब M5 पहली बार लॉन्च हुआ था, तब इसके बेस 512 जीबी मॉडल की कीमत 1,69,900 रुपये थी।

जून 2026 में, पार्ट्स और मेमोरी की बढ़ती लागत के कारण एपल ने M5 मॉडल की कीमत में भारी बढ़ोतरी की और इसे 2,39,900 रुपये कर दिया। चूंकि M6 उसी कीमत वाले सेगमेंट में M5 की जगह ले रहा है, इसलिए कंपनी ने दोनों के शुरुआती मॉडल्स की प्राइस को समान रखा है।

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M5 और M6 के बीच क्या हैं बड़े तकनीकी अंतर?

प्रोसेसर: M5 चिप TSMC के 3nm प्रोसेस पर बनी थी, जबकि नई M6 चिप को ज्यादा एडवांस्ड 2nm प्रोसेस (N2) पर तैयार किया गया है।

CPU कोर में अंतर: M5 में 10-कोर CPU और 10-कोर GPU था। वहीं, M6 में 12-कोर CPU और 12-कोर GPU दिया गया है, जो इसे मल्टीटास्किंग में ज्यादा फास्ट बनाता है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: एआई आधारित वर्क के लिए M5 में सिंगल 16-कोर न्यूरल इंजन था, जबकि M6 में डुअल 16-कोर (कुल 32 कोर) न्यूरल इंजन है।

कनेक्टिविटी: M5 में वाई-फाई 6E और ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट था। M6 में एपल की अपनी N1 चिप के साथ लेटेस्ट वाई-फाई 7 और ब्लूटूथ 6 दिया गया है।

डिस्प्ले सपोर्ट: दोनों लैपटॉप दो एक्सटर्नल 4K डिस्प्ले सपोर्ट करते हैं, लेकिन M5 में रिफ्रेश रेट 144Hz तक सीमित था, जिसे M6 में बढ़ाकर 165Hz कर दिया गया है।

फीचर MacBook Pro M5 (2025) MacBook Pro M6 (2026) प्रोसेसर निर्माण तकनीक 3nm (N3P) 2nm (N2) CPU कोर 10-कोर 12-कोर CPU का ढांचा 4 सुपर कोर, 6 एफिशिएंसी कोर 2 सुपर कोर, 4 परफॉर्मेंस कोर, 6 एफिशिएंसी कोर GPU कोर 10-कोर 12-कोर न्यूरल इंजन 16-कोर दो 16-कोर न्यूरल इंजन, कुल 32 कोर शुरुआती मेमोरी 16GB 16GB मेमोरी बैंडविड्थ 153GB/s 16GB मेमोरी पर 153GB/s; 24GB और 32GB पर 170GB/s वायरलेस कनेक्टिविटी Wi-Fi 6E Wi-Fi 7 ब्लूटूथ Bluetooth 5.3 Bluetooth 6 वायरलेस चिप Broadcom Apple N1 शुरुआती स्टोरेज पहले 512GB, बाद में 1TB 1TB बैटरी लाइफ 24 घंटे तक 24 घंटे तक बाहरी डिस्प्ले सपोर्ट दो 4K डिस्प्ले, 144Hz तक दो 4K डिस्प्ले, 165Hz तक शुरुआती मौजूदा कीमत 1,999 डॉलर 1,999 डॉलर

क्या M5 यूजर्स को M6 में अपग्रेड करना चाहिए?

अगर आपके पास पहले से मैकबुक प्रो M5 है, तो इसे अपग्रेड करने की जरूरत आपको शायद ही महसूस होगी। M5 और M6 के परफॉर्मेंस में आपको ज्याद अंतर महसूस नहीं होगा। बैटरी लाइफ, पोर्ट्स या स्टोरेज कैपेसिटी में कोई इजाफा नहीं हुआ है।

अगर आपका काम M5 पर स्मूद चल रहा है, तो बेझिझक उसे चलाते रहें। हां, बेहतर CPU, 32 कोर न्यूरल इंजन और लेटेस्ट कनेक्टिविटी फीचर्स से कुछ मल्टीटास्किंग और एआई फीचर्स आपको पहले से ज्यादा तेज चलते दिखेंगे, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस में बहुत बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा।

इसके अलावा, चर्चा है कि साल 2027 की शुरुआत में एपल M7 चिप के साथ पूरी तरह से नया डिजाइन वाला मैकबुक प्रो ला सकता है। तो अगर आप इंतजार कर सकते हैं, तो अगले साल तक रुकना ज्यादा समझदारी होगी।

नया लैपटॉप खरीदने वालों को क्या करना चाहिए?