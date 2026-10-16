आईफोन डुओ के प्री-ऑर्डर्स आज शाम से भारत में शुरू: 2nm चिपसेट और लेटेस्ट A20 प्रो चिपसेट से लैस, देखें ऑफर

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 16 Oct 2026 11:29 AM IST

सार टेक्नोलॉजी एपल (Apple) के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo का बेसब्री से इंतजार कर रहे भारतीय ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आज शाम 5:30 बजे से भारत में इस प्रीमियम डिवाइस के प्री-ऑर्डर्स शुरू हो रहे हैं। डुअल डिस्प्ले, 2nm वाले लेटेस्ट A20 Pro चिपसेट और एपल इंटेलिजेंस फीचर्स से लैस इस स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 2,99,900 रुपये रखी गई है।

एपल का पहला फोल्डेबल फोन है 'डुओ' - फोटो : एपल

Apple के पहले फोल्डेबल आईफोन का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। कंपनी आज भारत में iPhone Duo की प्री-बुकिंग शुरू करने जा रही है। इस फोन में फोल्डेबल डिजाइन के साथ दो डिस्प्ले, नया A20 Pro चिपसेट और 48 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सिस्टम दिया गया है। इसकी शुरुआती कीमत 2.99 लाख रुपये है। ग्राहक एक्सचेंज बेनिफिट और बैंक ऑफर्स का फायदा उठाकर इसकी खरीदारी पर बचत भी कर सकते हैं।

iPhone Duo की कीमत और कलर ऑप्शन

Apple iPhone Duo को चार स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया गया है। इसकी कीमत 256GB मॉडल के लिए 2,99,900 रुपये से शुरू होती है। वहीं, 2TB स्टोरेज वाले टॉप वेरिएंट की कीमत 4,49,900 रुपये है।

आज शाम 5:30 बजे से शुरू होगी प्री-बुकिंग

भारत में iPhone Duo की प्री-बुकिंग आज शाम 5:30 बजे से Apple की आधिकारिक वेबसाइट और Apple Store एप पर शुरू होगी। इसकी बिक्री 23 अक्टूबर से कंपनी के ऑनलाइन स्टोर और चुनिंदा पार्टनर रिटेलर्स के जरिए होगी।

बंपर लॉन्च ऑफर्स

एपल अपने इस महंगे डिवाइस पर ग्राहकों को कई शानदार डील्स भी ऑफर कर रहा है:

ट्रेड-इन प्रोग्राम: अगर आप अपना पुराना iPhone 13 या उससे नया मॉडल एक्सचेंज करते हैं, तो आपको 81,500 रुपये तक की भारी छूट मिल सकती है।

बैंक ऑफर्स: अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक (ICICI) के कार्ड्स का इस्तेमाल करने पर 7,000 रुपये का इंस्टेंट कैशबैक मिलेगा।

EMI और सब्सक्रिप्शन: ग्राहकों के लिए 12 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई की सुविधा मौजूद है। इसके साथ ही, 3 महीने के लिए Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है।

स्पेसिफिकेशंस जो बनाते हैं इसे खास

डिस्प्ले: बुक-स्टाइल डिजाइन वाले इस फोल्डेबल फोन में 7.6 इंच का सुपर रेटिना एक्सडीआर (Super Retina XDR) फोल्डिंग इनर डिस्प्ले दिया गया है, जो iPhone 18 Pro Max की स्क्रीन से 50 प्रतिशत बड़ा है। बाहर की तरफ 5.4 इंच का आउटर डिस्प्ले मिलता है। दोनों ही स्क्रीन्स एडवांस 'प्रो-मोशन' (ProMotion) तकनीक को सपोर्ट करती हैं, जिससे गेमिंग और मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस बेहद स्मूथ हो जाता है।

परफॉर्मेंस और AI: यह डिवाइस एपल के लेटेस्ट 2nm प्रक्रिया पर बने शक्तिशाली A20 Pro चिपसेट पर काम करता है। iOS 27.1 पर बेस्ड इस फोन में एडवांस एपल इंटेलिजेंस (Apple Intelligence) और नेक्स्ट-लेवल Siri AI का पूरा सपोर्ट मिलता है, जो आपके रोजमर्रा के कामों को बेहद आसान बना देगा।

कैमरा और बैटरी: फोटोग्राफी के लिए इसमें 48-मेगापिक्सल का डुअल फ्यूजन रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें मेन सेंसर और अल्ट्रा-वाइड लेंस शामिल हैं। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 12-मेगापिक्सल का सेंटर स्टेज आउटर फ्रंट कैमरा और अनफोल्ड करने पर अंदर की तरफ अंडर-डिस्प्ले फेसटाइम कैमरा दिया गया है।