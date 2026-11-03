जालंधर हादसा: जानलेवा हादसों में कैसे काम करता है आईफोन का क्रैश डिटेक्शन? हनी सिंह के भतीजे की घटना से जानें

जालंधर में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में सिंगर हनी सिंह के भतीजे की जान चली गई। हादसे की सबसे पहली भनक परिवार को दिवित के आईफोन (iPhone) से लगी, जिसने क्रैश डिटेक्शन (Crash Detection) फीचर के जरिए उनकी मां को तुरंत अलर्ट भेज दिया था। आइए जानते हैं एपल का यह खास फीचर जानलेवा हादसों के वक्त कैसे काम करता है।

पंजाब के जालंधर में हुए सड़क हादसे में पंजाबी सिंगर हनी सिंह के भतीजे दिवित औलख की मौत के बाद आईफोन के एक खास फीचर की चर्चा हो रही है। हादसे के तुरंत बाद दिवित के आईफोन ने उनकी मां के मोबाइल पर अलर्ट भेजा था। दिवित ने अपने फोन में एपल का क्रैश डिटेक्शन फीचर एक्टिव कर रखा था और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर मां का नंबर सेव किया था। इसी वजह से परिवार को सबसे पहले फोन के जरिए हादसे की सूचना मिली।

यह फीचर गंभीर कार एक्सीडेंट का पता लगाकर यूजर के इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को अलर्ट भेज सकता है। जरूरत पड़ने पर यह इमरजेंसी सर्विस को भी अपने आप कॉल कर सकता है। आइए जानते हैं कि Apple का यह फीचर कैसे काम करता है और किन डिवाइस में मिलता है।

हादसे के बाद दिवित के iPhone ने मां को भेजा अलर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, दिवित शनिवार रात दोस्तों के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रहे थे। रास्ते में उनकी कार नगर निगम की ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई। इस हादसे में दिवित की जान चली गई।

टक्कर के बाद उनके आईफोन ने सबसे पहले उनकी मां के मोबाइल पर अलर्ट भेजा। मां की नींद खुली तो उन्होंने परिवार के दूसरे सदस्यों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिवार ने दिवित के फोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। बाद में उनके एक दोस्त से पता चला कि एक्सीडेंट हुआ है और दिवित को सिविल अस्पताल ले जाया जा रहा है।

दिवित, स्पीड रिकॉर्ड्स के मालिक दिनेश औलख के बेटे और सिंगर-रैपर यो यो हनी सिंह के भतीजे थे। सोमवार को हनी सिंह और सिंगर गुरनाम भुल्लर ने दिनेश औलख के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। दिवित का अंतिम संस्कार 3 नवंबर को किया जाना है।

क्या है एपल का क्रैश डिटेक्शन फीचर?

एपल का क्रैश डिटेक्शन एक सेफ्टी फीचर है, जिसे गंभीर वाहन दुर्घटनाओं का पता लगाने के लिए बनाया गया है। यह आईफोन और एपल वॉच में मौजूद सेंसर की मदद से तेज टक्कर या गंभीर क्रैश के संकेत पहचानता है।

जब डिवाइस को किसी गंभीर दुर्घटना का पता चलता है, तो उसकी स्क्रीन पर अलर्ट दिखाई देता है और तेज आवाज में अलार्म बजता है। इसके जरिए यूजर से पूछा जाता है कि क्या उसे मदद की जरूरत है।

अगर यूजर अलर्ट का जवाब नहीं देता, तो डिवाइस काउंटडाउन शुरू करता है। काउंटडाउन पूरा होने के बाद आईफोन या एपल वॉच अपने आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल करने की कोशिश करता है।

इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी भेजता है लोकेशन

इस फीचर की एक और अहम बात यह है कि यह यूजर के फोन में सेव इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को भी सूचना भेज सकता है। इस नोटिफिकेशन में यूजर की लोकेशन शामिल होती है, जिससे परिवार के लोगों को पता चल सकता है कि हादसा कहां हुआ है।

हालांकि, इमरजेंसी कॉल और लोकेशन शेयरिंग के लिए नेटवर्क कनेक्टिविटी जरूरी है। यह सुविधा उपलब्ध सेल्युलर नेटवर्क, Wi-Fi कॉलिंग या सपोर्टेड सैटेलाइट कनेक्टिविटी पर निर्भर करती है।

किन आईफोन और एपल वॉच में मिलता है यह फीचर?

Apple Crash Detection की सुविधा इन डिवाइस में मिलती है:

- iPhone: आईफोन 14 और इसके बाद के सभी मॉडल।

- Apple Watch Series: सीरीज 8 और इसके बाद के मॉडल।

- Apple Watch SE: दूसरी जनरेशन।

- Apple Watch Ultra: सभी Ultra मॉडल।

Medical ID और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेट करना भी जरूरी

Apple यूजर्स को सलाह देता है कि वे अपने आईफोन में Health एप के जरिए Medical ID और Emergency Contacts जरूर सेट करें। Medical ID में ब्लड ग्रुप, एलर्जी और दूसरी जरूरी मेडिकल जानकारी जैसी डिटेल्स सेव की जा सकती हैं। इमरजेंसी के समय मेडिकल स्टाफ को यह जानकारी मिलने से इलाज में मदद मिल सकती है। वहीं, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में परिवार के किसी सदस्य या करीबी का नंबर जोड़ सकते हैं, ताकि दुर्घटना की स्थिति में उन्हें सूचना भेजी जा सके।

कैसे ऑन करें क्रैश डिटेक्शन फीचर?

iPhone 14 और इसके बाद के सभी मॉडल में Crash Detection फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑन रहता है। आप सेटिंग में जाकर इसे चेक कर सकते हैं।

1. अपने आईफोन में Settings एप खोलें।

2. नीचे स्क्रॉल करके Emergency SOS पर टैप करें।

3. यहां Call After Severe Crash का विकल्प देखें।

4. अगर यह बंद है, तो इसके सामने दिए गए टॉगल को ऑन कर दें।

इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कैसे जोड़ें?

1. Health एप खोलें।

2. ऊपर अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करें।

3. Medical ID चुनें और Edit पर जाएं।

4. नीचे Emergency Contacts में अपने परिवार के सदस्यों या दोस्तों के नंबर जोड़ें।

5. बदलाव सेव कर दें।