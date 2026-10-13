एपल फेस्टिव ऑफर 2026: आईफोन, मैकबुक और एयरपॉड्स पर मिल रहा तगड़ा कैशबैक, जानें डील्स की पूरी लिस्ट

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Tue, 13 Oct 2026 03:08 PM IST

सार टेक्नोलॉजी Apple Festive Offers India: त्योहारी सीजन को और भी खास बनाने के लिए टेक दिग्गज एपल ने भारत में अपने फेस्टिव ऑफर्स का एलान कर दिया है। कंपनी Mac मॉडल्स पर ₹15,000 और फोल्डेबल iPhone Duo समेत चुनिंदा आईफोन्स पर ₹7,000 तक का इंस्टेंट बैंक कैशबैक दे रही है। जानिए कौन से डिवाइस पर कितने डिस्काउंट का फायदा उठाया जा सकता है।

एपल के डिवाइसेस पर मिल रहे शानदार फेस्टिव ऑफर्स। - फोटो : पीटीआई

त्योहारों के मौसम में प्रीमियम गैजेट्स खरीदने की योजना बना रहे भारतीय ग्राहकों के लिए शानदार खबर है। टेक दिग्गज ऐपल ने भारत में अपने वार्षिक 'फेस्टिव ऑफर्स' (Apple Festive Offers) की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस लिमिटेड-पीरियड सेल के तहत कंपनी चुनिंदा Mac मॉडल्स पर ₹15,000 तक और नए आईफोन्स पर ₹7,000 तक का इंस्टेंट बैंक कैशबैक ऑफर कर रही है। ये सभी ऑफर्स 11 नवंबर तक मान्य रहेंगे।

इसके साथ ही, ग्राहकों की सहूलियत के लिए प्रमुख डिवाइसेज पर 12 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई (No-Cost EMI) की सुविधा भी दी जा रही है। इस सेल का सबसे बड़ा आकर्षण खास भारतीय ग्राहकों के लिए पेश किया गया 'स्पेशल एडिशन AirPods 5' है, जिस पर यूनिक रंगोली डिजाइन एनग्रेव किया गया है।

भारत के लिए स्पेशल एडिशन AirPods 5

भारतीय संस्कृति और फेस्टिव मूड को ध्यान में रखते हुए एपल ने वायरलेस चार्जिंग केस के साथ स्पेशल एडिशन AirPods 5 उतारा है। इस पर कस्टम रंगोली एनग्रेविंग की गई है। यह स्पेशल डिवाइस केवल लिमिटेड क्वांटिटी में ऐपल स्टोर ऑनलाइन, ऐपल स्टोर ऐप और देश भर के छह आधिकारिक ऐपल रिटेल स्टोर्स पर ही उपलब्ध होगा।

iPhone पर मिल रहे हैं ये शानदार ऑफर्स

अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के कार्ड्स पर यूजर्स को ₹7,000 तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल रहा है। यह डिस्काउंट नई iPhone 18 Pro सीरीज के अलावा iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air और कंपनी के पहले फोल्डेबल फोन iPhone Duo पर भी लागू है (जिसका प्री-ऑर्डर 16 अक्टूबर से शुरू हो रहा है)।

iPhone Duo: ₹7,000 कैशबैक

iPhone 18 Pro और Pro Max: ₹7,000 कैशबैक

iPhone Air: ₹7,000 कैशबैक

iPhone 17 व iPhone 17e: ₹1,000 कैशबैक

अन्य फायदे: पुराने फोन को एक्सचेंज करने पर 'ऐपल ट्रेड-इन' के तहत ₹81,500 तक की अधिकतम वैल्यू मिल सकती है। साथ ही 3 महीने के लिए Apple Music, Apple TV+ और Apple Arcade का फ्री सब्सक्रिप्शन भी दिया जा रहा है।

मैकबुक पर ₹15,000 तक की सबसे बड़ी बचत

पावरफुल कंप्यूटिंग डिवाइसेज खरीदने वालों के लिए भी जबरदस्त छूट है। एलिजिबल बैंक कार्ड्स के जरिए पेमेंट करने पर विभिन्न मैक मॉडल्स पर मिलने वाला कैशबैक इस प्रकार है:

MacBook Pro (14-इंच और 16-इंच M5 मॉडल्स): ₹15,000 कैशबैक

MacBook Air (13-इंच और 15-इंच) व Mac Studio: ₹10,000 कैशबैक

MacBook Neo: ₹7,000 कैशबैक

iMac और Mac mini: ₹5,000 कैशबैक

मैक डिवाइसेज पर भी 12 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई और ट्रेड-इन की सुविधा उपलब्ध है।

iPads, Apple Watch और ऑडियो प्रोडक्ट्स पर भी छूट

iPads: iPad Air (11 और 13 इंच) और iPad Pro पर ₹5,000 का कैशबैक, जबकि बेस iPad और iPad mini पर ₹3,000 की छूट मिल रही है।

Apple Watch: Apple Watch Ultra 4 पर ₹6,000, Series 12 पर ₹4,000 और Watch SE 3 पर ₹2,000 का कैशबैक (6 महीने की नो-कॉस्ट ईएमआई के साथ) दिया जा रहा है।