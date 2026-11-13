क्लॉड एआई आउटेज: माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब एंथ्रोपिक का Claude AI डाउन, लॉगिन ठप होने से यूजर परेशान

एंथ्रोपिक का लोकप्रिय एआई चैटबॉट क्लॉड अचानक तकनीकी खराबी का शिकार हो गया है, जिससे दुनिया भर के यूजर्स को लॉगिन करने और अपनी जरूरी फाइल्स या कोड एक्सेस करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने इस तकनीकी समस्या को स्वीकार करते हुए जल्द ही इसके समाधान का दावा किया है, जिससे डिजिटल दुनिया में हड़कंप मच गया।

क्लॉड एआई सेवाओं में अचानक आई परेशानी

जानकारी के अनुसार शुक्रवार 13 नवंबर को एंथ्रोपिक के क्लॉड एआई प्लेटफॉर्म पर अचानक गंभीर तकनीकी समस्याएं देखने को मिलीं, जिससे दुनियाभर के यूजर्स को अपनी सेवाओं का इस्तेमाल करने में रुकावटें आईं। इस दौरान लोगों को क्लॉड डॉट एआई और क्लॉड कोड खोलने में लॉगिन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कंपनी ने दोपहर के समय अपने आधिकारिक स्टेटस पेज के जरिए इस गड़बड़ी की पुष्टि की और कहा कि वह ऑथेंटिकेशन से जुड़ी समस्याओं की गंभीरता से जांच कर रही है।

कहां दिखा इसका असर?

क्लॉड डॉट एआई चैटबॉट को इस तकनीकी व्यवधान के दौरान सबसे बड़ी और मुख्य आउटेज का सामना करना पड़ा।

डेवलपर्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले क्लॉड कंसोल और क्लॉड कोड प्लेटफॉर्म पर भी आंशिक रूप से सेवाएं प्रभावित रहीं।

क्लॉड कॉवॉर्क जैसी अन्य संबंधित सेवाओं में भी धीमी और परफॉर्मेंस से जुड़ी परेशानियां दर्ज की गईं।

डाउनडिटेक्टर वेबसाइट पर इस तकनीकी खराबी के दौरान अचानक हजारों की संख्या में यूजर्स की शिकायतें दर्ज की गईं।

ऑथेंटिकेशन फेल होने से यूजर्स हुए परेशान

किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऑथेंटिकेशन वह जरूरी प्रक्रिया होती है जिसके जरिए कोई सेवा यूजर की पहचान आईडेंटिफाई करके उसे अकाउंट में एंट्री देती है। इस पूरी घटना के दौरान इसी ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया में बड़ी तकनीकी कमी आ गई, जिसकी वजह से तमाम यूजर्स लाख कोशिशों के बावजूद अपने अकाउंट में साइन इन नहीं कर पा रहे थे। हालांकि मेन सर्वर चालू स्थिति में था, लेकिन पहचान आईडेंटिफाई न होने के कारण सेवाएं ठप पड़ गईं।

कंपनी ने तेजी से उठाया कदम और जारी किया फिक्स

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एंथ्रोपिक की तकनीकी टीम ने तुरंत हरकत में आते हुए समस्या के समाधान पर काम शुरू किया। कंपनी ने जल्द ही स्थिति को संभालते हुए एक नया फिक्स डिप्लॉय किया और सर्विस की बहाली पर करीब से नजर रखना शुरू कर दिया। हालांकि कंपनी ने इस अचानक आई तकनीकी खराबी के असली कारणों का अभी तक पूरी तरह से खुलासा नहीं किया है, लेकिन राहत की बात यह है कि सर्विसेज धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगी हैं।

क्या था माइक्रोसॉफ्ट 365 कनेक्टर आउटेज का मामला

खास बात यह है कि यह ताजा तकनीकी व्यवधान ठीक उस दिन के एक दिन बाद सामने आया है जब एंथ्रोपिक के माइक्रोसॉफ्ट 365 कनेक्टर में बड़ी गड़बड़ी रिपोर्ट की गई थी। उस घटना के दौरान ईमेल, कैलेंडर और सर्च जैसे जरूरी टूल्स बुरी तरह प्रभावित हुए थे और यूजर्स को आउटलुक पर भी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि कंपनी ने यह स्पष्ट किया है कि माइक्रोसॉफ्ट से जुड़ी पिछली घटना और हालिया ऑथेंटिकेशन आउटेज दोनों पूरी तरह से अलग मामले हैं।