बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा के विधायक अनंत सिंह की छोटी बेटी शिवांगी सिंह की शादी इन दिनों खूब चर्चा में है। शादी की रस्मों के बीच शिवांगी की हल्दी समारोह की एक झलक ने तकनीक और स्मार्टफोन की दुनिया में भी लोगों का ध्यान खींचा है। दरअसल, इस दौरान उनके हाथ में एपल का प्रीमियम स्मार्टफोन iPhone 18 Pro Max नजर आया। फोन का गहरा बैंगनी-लाल रंग भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इसकी कीमत करीब 1,79,900 रुपये।

हल्दी समारोह में दिखा आईफोन 18 प्रो मैक्स

शिवांगी सिंह की हल्दी की शाम के दौरान वह एक सोफे पर बैठी नजर आईं। इसी दौरान उनके हाथ में एपल का आईफोन 18 प्रो मैक्स दिखाई दिया।

फोन का रंग हीरो कलर यानी गहरे बैंगनी-लाल रंग का बताया जा रहा है। यह एपल के प्रीमियम फ्लैगशिप स्मार्टफोन में शामिल है। इसकी कीमत और फीचर्स को लेकर भी चर्चा हो रही है।

आईफोन 18 प्रो मैक्स में मिल सकती है 6.9 इंच की डिस्प्ले

डिस्प्ले की बात करें तो आईफोन 18 प्रो मैक्स में 6.9 इंच की बड़ी सुपर रेटिना एक्सडीआर ओलेड स्क्रीन मिलने की संभावना है। इसमें 120Hz ProMotion सपोर्ट भी दिया जा सकता है।

120Hz रिफ्रेश रेट का फायदा फोन इस्तेमाल करते समय दिखाई देगा। इससे स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग ज्यादा स्मूद होगी। वहीं, वीडियो देखने और गेम खेलने के दौरान भी बेहतर अनुभव मिलता है।

ए20 प्रो चिपसेट से मिलेगी तेज परफॉर्मेंस

परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में एपल का नया A20 Pro चिपसेट मिलता है। यह प्रोसेसर फोन को तेज और बेहतर तरीके से काम करने में मदद कर सकता है।

इसकी मदद से यूजर्स मल्टीटास्किंग, हैवी गेमिंग और वीडियो एडिटिंग जैसे काम आसानी से कर सकेंगे। यानी एक साथ कई एप चलाने और ज्यादा प्रोसेसिंग वाले काम करने में भी फोन बेहतर प्रदर्शन कर सकता है।

48MP रियर और 18MP फ्रंट कैमरा

कैमरा फीचर्स की बात करें तो आईफोन 18 प्रो मैक्स में 48MP का रियर कैमरा सिस्टमहै। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 18MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है।

इन कैमरों की मदद से बेहतर फोटो और वीडियो क्वालिटी मिलने की उम्मीद है। खासकर सेल्फी लेने और वीडियो कॉल करने वाले यूजर्स के लिए फ्रंट कैमरा अहम हो सकता है।

कितनी है कीमत?