ऑनलाइन शॉपिंग से पहले गूगल-रेडिट पर जाना होगा बंद: Amazon लाने वाला है नया AI डेटाबेस, जानें क्या होगा खास?

ऑनलाइन खरीदारी करने से पहले ज्यादातर लोग किसी भी सामान के रिव्यू और तुलना देखने के लिए गूगल, रेडिट या अन्य वेबसाइटों का सहारा लेते हैं। अब ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन ग्राहकों की इसी आदत को बदलने की तैयारी में जुट गया है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी 'वर्ल्ड प्रोडक्ट ग्राफ' नाम के एक खास एआई-आधारित डेटाबेस पर विचार कर रही है। इसके जरिए पूरे इंटरनेट से उत्पादों की जानकारी जुटाकर एक ही जगह पर लाई जाएगी, ताकि ग्राहक खरीदारी का फैसला आसानी से ले सकें।

क्या है अमेजन का 'वर्ल्ड प्रोडक्ट ग्राफ' प्रोजेक्ट?

रॉयटर्स द्वारा देखे गए अमेजन के एक आंतरिक दस्तावेज के अनुसार, वर्ल्ड प्रोडक्ट ग्राफ एक ऐसा सिस्टम होगा जो अलग-अलग स्रोतों से उत्पादों की पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा। इसमें ब्रांड की आधिकारिक वेबसाइट, अन्य रिटेलर पेज और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का डेटा शामिल होगा। खास बात यह है कि इसमें वे उत्पाद भी शामिल हो सकते हैं जिन्हें अमेजन खुद नहीं बेचता है। कंपनी इस योजना के लिए कोका-कोला, बायर और प्रॉक्टर एंड गैंबल जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ मिलकर डेटा साझा करने की संभावनाओं पर भी काम कर रही है।

अमेजन को इतना बड़ा डेटाबेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?

अमेजन के पास पहले से ही सामानों की बड़ी लिस्ट है, लेकिन ग्राहकों को खरीदारी का सही फैसला लेने के लिए अक्सर उत्पादों के बीच गहराई से तुलना की जरूरत पड़ती है।

ग्राहक यह जानना चाहते हैं कि नया फोन पुराने मॉडल से कितना बेहतर है या कौन सी एक्सेसरी किस डिवाइस के साथ काम करेगी, जिसके लिए उन्हें कई वेबसाइटें खंगालनी पड़ती हैं।

कंपनी चाहती है कि रिसर्च के दौरान ग्राहक गूगल, वॉलमार्ट या अन्य प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्म पर जाने के बजाय सीधे अमेजन एप पर ही सारी सटीक जानकारी हासिल कर लें।

इससे न केवल ग्राहकों का समय बचेगा, बल्कि प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक बढ़ने से कंपनी के विज्ञापन व्यवसाय को भी सीधा फायदा पहुंचेगा।

एआई शॉपिंग असिस्टेंट 'रूफस' को बेहतर बनाने की कोशिश

यह प्रस्तावित डेटाबेस अमेजन के एआई शॉपिंग असिस्टेंट 'रूफस' को ज्यादा स्मार्ट बनाने की रणनीति का हिस्सा है, जिसे कंपनी ने मई में 'अलेक्सा फॉर शॉपिंग' नाम दिया था। आंतरिक दस्तावेज में इस बात पर चिंता जताई गई थी कि कई बार यह टूल अधूरे या गलत जवाब देता है। एक बड़ा और व्यवस्थित डेटाबेस मिलने से इस एआई असिस्टेंट को सटीक जानकारी मिलेगी और कंपनी कम खर्चीले एआई मॉडल का उपयोग कर सकेगी। हालांकि, अमेजन ने इन पुराने आंकड़ों को खारिज करते हुए दावा किया है कि उसके असिस्टेंट की वैश्विक सटीकता करीब 97 प्रतिशत है।

बाहरी एआई शॉपिंग एजेंट्स से मिल रही कड़ी चुनौती

आजकल बाजार में ऐसे स्वतंत्र एआई एजेंट्स आ रहे हैं जो यूजर्स की तरफ से इंटरनेट पर सामान खोजते हैं, तुलना करते हैं और खरीदारी भी पूरी करते हैं। अमेजन को डर है कि अगर ग्राहक इन बाहरी एआई टूल्स पर निर्भर हो गए, तो वे दूसरी वेबसाइटों की तरफ मुड़ सकते हैं। इससे निपटने के लिए कंपनी ने मेटा के 'म्यूज' एजेंट को ब्लॉक किया है और परप्लेक्सिटी एआई के साथ कानूनी विवाद में भी उलझी है। अमेजन का मानना है कि सबसे संपूर्ण डेटाबेस बनाकर वह इन बाहरी एजेंट्स को भी अपने प्लेटफॉर्म पर निर्भर रहने के लिए मजबूर कर सकता है।

क्या 2027 में लॉन्च होगा वर्ल्ड प्रोडक्ट ग्राफ?

फिलहाल इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने की कोई आधिकारिक तारीख तय नहीं हुई है, हालांकि आंतरिक योजना दस्तावेज में संभावित रिलीज के लिए 1 अक्टूबर 2027 की तारीख का जिक्र किया गया है। यह दस्तावेज अमेजन के शुरुआती 'पीआर/एफएक्यू' प्रारूप का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल नए विचारों को परखने के लिए किया जाता है। अमेजन ने स्पष्ट किया है कि ड्राफ्ट डॉक्युमेंट वर्तमान योजनाओं की पुष्टि नहीं करते हैं और यह जरूरी नहीं कि हर प्रस्ताव एक असली उत्पाद के रूप में बाजार में उतरे।