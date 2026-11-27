शॉपिंग के शौकीनों के लिए साल का सबसे बड़ा मौका आ गया है। अमेजन इंडिया (Amazon India) की बहुप्रतीक्षित ब्लैक फ्राइडे सेल 2026 (Black Friday Sale 2026) आज यानी 27 नवंबर से शुरू हो गई है। यह सेल 30 नवंबर 2026 तक चलेगी, जिसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज और फैशन प्रोडक्ट्स पर भारी-भरकम डिस्काउंट दिया जा रहा है।

अगर आप नया स्मार्टफोन, गेमिंग लैपटॉप या घर का कोई सामान खरीदने की सोच रहे हैं, तो इन चार दिनों में आपको बेहतरीन डील्स मिल सकती हैं। आइए जानते हैं इस सेल के कुछ सबसे बड़े और चुनिंदा ऑफर्स के बारे में...

स्मार्टफोन्स और मोबाइल गैजेट्स पर धमाकेदार ऑफर्स

अमेजन ने इस बार कई लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड्स पर 50% तक या उससे भी ज्यादा की सीधी कटौती की है:

Nothing Phone (3) (12GB RAM, 256GB): नथिंग का यह प्रीमियम स्मार्टफोन ₹84,999 की एमआरपी के मुकाबले 46% की भारी छूट के साथ महज ₹45,999 में उपलब्ध है। स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 प्रोसेसर और ट्रिपल 50MP रियर कैमरा सेटअप वाला यह फोन इस सेगमेंट की सबसे हॉट डील्स में से एक है।

Samsung Galaxy M17 5G (4GB RAM, 128GB): सैमसंग का यह शानदार 5G स्मार्टफोन सुपर एमोलेड (Super AMOLED) डिस्प्ले और 50MP OIS ट्रिपल कैमरा के साथ सिर्फ ₹17,999 में मिल रहा है।

Motorola Moto G37 Power 5G (4GB RAM, 128GB): अगर आपको तगड़ा बैटरी बैकअप चाहिए, तो ₹30,499 की मूल कीमत वाला यह फोन अब सीधे ₹16,998 में आपका हो सकता है। इसमें 7,000mAh की विशाल बैटरी और 120Hz का रिफ्रेश रेट डिस्प्ले दिया गया है।

Redmi 15C 5G Prime Edition (4GB RAM, 128GB): रेडमी का यह फोन 47% के बंपर डिस्काउंट के बाद केवल ₹15,999 (एमआरपी ₹29,999) में बिक्री के लिए उपलब्ध है। यह 6,000mAh बैटरी और डाइमेंसिटी 6300 चिपसेट से लैस है।

लैपटॉप, होम अप्लायंसेज पर भी भारी छूट

Lenovo LOQ Gaming Laptop: गेमर्स के लिए यह एक शानदार डील है। Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर, RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड, 24GB रैम और 512GB SSD वाला यह लैपटॉप ₹2,05,000 की जगह भारी कटौती के बाद ₹1,69,990 में मिल रहा है।

घर और किचन का सामान (Home & Kitchen Essentials): इस कैटेगरी में ग्राहकों को 85% तक की रिकॉर्ड छूट दी जा रही है। डायसन (Dyson), डेलॉन्गी (De'Longhi) और ब्रौन (Braun) जैसे प्रीमियम ब्रांड्स के अप्लायंसेज पर विशेष छूट लाइव है।

बैंक ऑफर्स और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स

सेल के दौरान ग्राहकों को क्रेडिट व डेबिट कार्ड्स पर अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और पुराने डिवाइसेज पर बंपर एक्सचेंज वैल्यू भी दी जा रही है। अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं, तो फाइनल पेमेंट करने से पहले अपने बैंक कार्ड्स पर मिलने वाले ऑफर्स को जरूर चेक कर लें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बचत हो सके।