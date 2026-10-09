एयरटेल बनाम जियो: 699 रुपये के ब्रॉडबैंड प्लान में कौन दे रहा ज्यादा फायदे? जानें स्पीड और ओटीटी बेनिफिट्स

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 09 Oct 2026 03:34 PM IST

सार टेक्नोलॉजी Airtel vs Jio 699 Broadband Plan: जियो और एयरटेल दोनों 699 रुपये का ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर करते हैं, लेकिन इनके फायदे एक जैसे नहीं हैं। जियो के प्लान में 100Mbps इंटरनेट स्पीड और वॉयस कॉलिंग मिलती है, जबकि एयरटेल का प्लान 22 से ज्यादा OTT बेनिफिट्स और 350 से ज्यादा लाइव टीवी चैनलों के साथ आता है। ऐसे में आपके लिए कौन-सा प्लान बेहतर रहेगा? जानिए दोनों प्लान की पूरी डिटेल।

699 रुपये के प्लान में कौन दे रहा ज्यादा फायदे? - फोटो : एआई जनरेटेड

घर में ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगवाने की योजना बना रहे हैं, तो जियो और एयरटेल के 699 रुपये वाले प्लान पर नजर डाल सकते हैं। दोनों कंपनियां लगभग एक ही कीमत पर इंटरनेट और वॉयस कॉलिंग की सुविधा देती हैं, लेकिन इनके अतिरिक्त फायदे काफी अलग हैं। जियो के प्लान में 100Mbps तक की इंटरनेट स्पीड मिलती है, जबकि एयरटेल अपने प्लान के साथ कई OTT ऐप्स और लाइव टीवी चैनलों का एक्सेस देता है। आइए जानते हैं कि दोनों प्लान में क्या-क्या मिलता है और आपके लिए कौन-सा विकल्प ज्यादा उपयोगी हो सकता है।

Jio का 699 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान

रिलायंस जियो के 699 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान में 100Mbps तक की डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलती है। यह उन यूजर्स के लिए उपयोगी हो सकता है, जिन्हें घर में तेज इंटरनेट की जरूरत है। ऑनलाइन गेमिंग, वीडियो कॉलिंग, बड़ी फाइल डाउनलोड करने और एक साथ कई डिवाइस पर इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए स्पीड अहम भूमिका निभाती है।

इस प्लान में अनलिमिटेड डेटा और वॉयस कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है। हालांकि, हाई-स्पीड डेटा के कमर्शियल इस्तेमाल की सीमा हर महीने 3.3TB है। प्लान की कीमत 699 रुपये है, लेकिन GST अलग से देना होगा।

इस प्लान में OTT सब्सक्रिप्शन या अन्य मनोरंजन से जुड़े अतिरिक्त बेनिफिट्स शामिल नहीं हैं। ऐसे में जियो का यह प्लान मुख्य रूप से इंटरनेट स्पीड और कॉलिंग पर फोकस करता है।

Airtel का 699 रुपये वाला ब्रॉडबैंड प्लान

भारती एयरटेल के 699 रुपये वाले ब्रॉडबैंड प्लान में 40Mbps तक की डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिलती है। इसमें भी अनलिमिटेड डेटा और वॉयस कॉलिंग की सुविधा दी जाती है। हालांकि, लैंडलाइन फोन का उपकरण ग्राहकों को अलग से खरीदना होगा।

एयरटेल के प्लान की खासियत इसके OTT और मनोरंजन से जुड़े फायदे हैं। कंपनी इस प्लान के साथ 22 से ज्यादा OTT बेनिफिट्स देती है। इनमें JioHotstar, ZEE5, Xstream Play, Adobe Express Premium और Google One सब्सक्रिप्शन जैसे फायदे शामिल हैं।

इसके अलावा, ग्राहकों को 350 से ज्यादा लाइव टीवी चैनलों का एक्सेस भी मिलता है। जो लोग इंटरनेट के साथ फिल्में, वेब सीरीज और टीवी कार्यक्रम देखना पसंद करते हैं, उनके लिए ये सुविधाएं उपयोगी हो सकती हैं।

इस प्लान की कीमत पर GST भी लागू होगा। इसलिए ग्राहक को बिल में 699 रुपये से ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

यहां देखें प्लान की तुलना

फीचर जियो ब्रॉडबैंड (Jio Broadband) एयरटेल ब्रॉडबैंड (Airtel Broadband) मासिक कीमत ₹699 + GST ₹699 + GST डाउनलोड स्पीड 100 Mbps तक 40 Mbps तक अपलोड स्पीड 100 Mbps तक 40 Mbps तक डेटा अनलिमिटेड (3.3TB/माह FUP सीमा) अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग हां हां OTT बेनिफिट्स शामिल नहीं 22 से ज्यादा OTT बेनिफिट्स प्रमुख OTT एप्स कोई OTT सब्सक्रिप्शन शामिल नहीं जियोहॉटस्टार, ZEE5, Xstream Play समेत अन्य लाइव टीवी शामिल नहीं 350 से ज्यादा लाइव चैनल्स अन्य सुविधाएं हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी Google One, Adobe Express Premium समेत अतिरिक्त फायदे

आपके लिए कौन-सा ब्रॉडबैंड प्लान बेहतर रहेगा?