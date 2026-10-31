एयरटेल रिचार्ज: 185 रुपये से शुरू होंगे प्लान, जानें किस कीमत में मिलेगा कितना डेटा और वैलिडिटी?

नवंबर में एयरटेल के रिचार्ज प्लान में कई विकल्प मौजूद हैं। बिना डेटा और अनलिमिटेड 5G से लेकर Netflix तक के फायदे मिल रहे हैं। लेकिन आपके लिए सबसे सस्ता और फायदेमंद प्लान कौन-सा है? देखिए पूरी लिस्ट।

अगर आप Airtel की सिम इस्तेमाल करते हैं और नवंबर में रिचार्ज कराने की सोच रहे हैं, तो आपके पास कई विकल्प मौजूद हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में अब सिर्फ रोजाना डेटा देने वाले प्लान ही नहीं, बल्कि बिना इंटरनेट वाले कॉलिंग पैक, लंबी वैलिडिटी वाले रिचार्ज और OTT सब्सक्रिप्शन के साथ आने वाले प्लान भी शामिल हैं। नवंबर 2026 में Airtel के वॉयस और SMS वाले प्लान की शुरुआत 185 रुपये से होती है, जबकि डेटा वाले शुरुआती विकल्प 199 रुपये में मिल रहे हैं।

खास बात यह है कि कंपनी ने ऐसे ग्राहकों के लिए भी रिचार्ज ऑप्शन रखे हैं, जिन्हें मोबाइल इंटरनेट की जरूरत नहीं होती। वहीं ज्यादा डेटा इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 5G और रोजाना 2GB से 4GB तक डेटा देने वाले प्लान उपलब्ध हैं। ऐसे में रिचार्ज चुनने से पहले अपनी जरूरत और इस्तेमाल को समझना जरूरी है।

बिना डेटा वाले प्लान की कीमत 185 रुपये से शुरू

एयरटेल के पास फिलहाल तीन ऐसे रिचार्ज विकल्प हैं, जिनमें मोबाइल डेटा नहीं मिलता। 185 रुपये वाले प्लान की वैलिडिटी 28 दिन है। वहीं, 203 रुपये के रिचार्ज में 30 दिन और 206 रुपये वाले प्लान में एक कैलेंडर महीने की वैलिडिटी मिलती है। इन तीनों प्लान में अनलिमिटेड लोकल, STD और रोमिंग कॉलिंग के साथ 300 SMS और फ्री HelloTunes की सुविधा दी जाती है। ये पैक उन लोगों के लिए उपयोगी हो सकते हैं जो ज्यादातर समय Wi-Fi का इस्तेमाल करते हैं।

कम डेटा इस्तेमाल करने वालों के लिए विकल्प

₹199 प्लान: 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ कुल 2GB डेटा।

₹219 प्लान: 28 दिनों के लिए कुल 3GB डेटा।

₹355 प्लान: 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ 25GB डेटा।

₹589 प्लान: 30 दिनों के लिए कुल 50GB डेटा।

₹609 प्लान: एक महीने की वैलिडिटी के साथ 60GB डेटा।

₹469 प्लान: 84 दिनों की वैलिडिटी वाला कॉलिंग प्लान, इसमें डेटा शामिल नहीं है।

₹489 प्लान: 77 दिनों के लिए कुल 6GB डेटा।

₹548 प्लान: 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ कुल 7GB डेटा।

5G यूजर्स के लिए कौन से प्लान हैं?

₹349 प्लान: 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ पात्र ग्राहकों को अनलिमिटेड 5G का लाभ।

₹379 प्लान: एक महीने की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2GB डेटा।

₹429 प्लान: एक महीने के लिए रोजाना 2.5GB डेटा।

₹449 प्लान: 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 4GB तक डेटा।

₹979 प्लान: 84 दिनों के लिए रोजाना 2GB डेटा और पात्र अनलिमिटेड 5G।

₹1,099 प्लान: 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 3GB डेटा और पात्र अनलिमिटेड 5G।

₹1,199 प्लान: 84 दिनों के लिए रोजाना 2.5GB डेटा के साथ Prime Video Lite और Airtel Xstream Play के फायदे।

₹1,729 प्लान: 84 दिनों की वैलिडिटी के साथ रोजाना 2GB डेटा और Netflix से जुड़े लाभ।

₹1,798 प्लान: 84 दिनों के लिए रोजाना 3GB डेटा और Netflix Basic का सब्सक्रिप्शन।

ध्यान देने वाली बात ये है कि अनलिमिटेड 5G का लाभ लेने के लिए आपके पास 5G स्मार्टफोन, आपके क्षेत्र में एयटेल 5जी नेटवर्क और एलिजिबल रिचार्ज प्लान होना जरूरी है। 4G नेटवर्क इस्तेमाल करने पर प्लान की सामान्य डेटा लिमिट लागू होती है।

सालभर की वैलिडिटी वाले रिचार्ज

बार-बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं तो Airtel के सालाना प्लान भी ऑप्शन में हैं। 1,849 रुपये में 365 दिन की वैलिडिटी, कॉलिंग और 3,600 SMS मिलते हैं। 2,249 रुपये वाले प्लान में सालभर के लिए कुल 30GB डेटा दिया जाता है। नियमित इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों के लिए 3,599 रुपये का प्लान 2GB प्रतिदिन डेटा और पात्र अनलिमिटेड 5G के साथ आता है। वहीं, 3,999 रुपये के प्लान में रोजाना 2.5GB डेटा और अतिरिक्त 150GB बल्क डेटा मिलता है।

डेटा खत्म होने पर भी हैं टॉप-अप विकल्प

मौजूदा रिचार्ज का डेटा खत्म हो जाए तो ग्राहक अलग से डेटा वाउचर ले सकते हैं। इनकी शुरुआत 22 रुपये से होती है, जिसमें 1GB डेटा एक दिन के लिए मिलता है। 33 रुपये में 2GB, 77 रुपये में 7 दिन के लिए 5GB और 161 रुपये में 30 दिन के लिए 12GB डेटा मिलता है। इसके अलावा 200 रुपये में 28 दिन के लिए 30GB और 361 रुपये में 30 दिन के लिए 50GB डेटा का विकल्प है।

क्यों नहीं दिख रहा 299 रुपये वाला प्लान?

Airtel ने अपने रिचार्ज पोर्टफोलियो में बदलाव के दौरान 299 रुपये वाला पुराना प्लान हटा दिया है। इसके साथ 319, 579, 619, 649 और 799 रुपये जैसे कुछ पुराने विकल्प भी मौजूदा मुख्य पोर्टफोलियो में शामिल नहीं हैं। रोजाना डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग चाहने वालों के लिए अब 349 रुपये वाला प्लान एक अहम शुरुआती विकल्प बन गया है। रिचार्ज करने से पहले एयरटेल थैंक्स ऐप पर अपने नंबर के लिए उपलब्ध कीमत, डेटा और अन्य फायदे जरूर जांच लें।