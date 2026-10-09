एयरटेल ने महंगे किए पोस्टपेड प्लान: हर महीने देने होंगे 50 रुपये ज्यादा, साल में एक बार फ्री इंटरनेशनल रोमिंग

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 09 Oct 2026 02:21 PM IST

सार टेक्नोलॉजी Airtel Postpaid Price Hike: एयरटेल ने अपने सभी पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 50 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी के नए टैरिफ 8 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं। हालांकि, इस बदलाव के साथ ग्राहकों को हर साल एक बार फ्री इंटरनेशनल रोमिंग का फायदा भी मिलेगा।

एयरटेल पोस्टपेड प्लान हुए महंगं। - फोटो : एयरटेल

टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने अपने पोस्टपेड ग्राहकों को झटका देते हुए सभी छह पोस्टपेड प्लान की कीमतें बढ़ा दी हैं। अब ग्राहकों को हर महीने पहले के मुकाबले 50 रुपये ज्यादा खर्च करने होंगे। कंपनी के नए टैरिफ 8 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं। हालांकि, कीमतों में बढ़ोतरी के साथ एयरटेल ने ग्राहकों को हर साल एक बार फ्री इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप का फायदा देने की भी व्यवस्था की है।

8 अक्टूबर से लागू हुए नए टैरिफ

भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने पोस्टपेड प्लान की कीमतों में बदलाव किया है। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के सूत्रों ने बताया कि नए प्लान 8 अक्टूबर 2026 से लागू हो गए हैं। इसके तहत सभी छह पोस्टपेड प्लान की कीमतों में 50 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी हुई है।

कीमतों में यह बदलाव अलग-अलग प्लान के हिसाब से करीब 3 से 11 प्रतिशत तक है। यानी ग्राहकों की जेब पर पड़ने वाला असर उनके मौजूदा पोस्टपेड प्लान पर निर्भर करेगा।

449 रुपये वाला प्लान अब 499 रुपये का

एयरटेल के नए टैरिफ में 449 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान अब 499 रुपये का हो गया है। इस प्लान की कीमत में करीब 11 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, 1,749 रुपये वाले प्लान के लिए अब ग्राहकों को 1,799 रुपये चुकाने होंगे। इस प्लान की कीमत में करीब 2.8 प्रतिशत का इजाफा हुआ है।

कंपनी ने अपने सभी छह पोस्टपेड प्लान की कीमतों में बदलाव किया है। ऐसे में मौजूदा पोस्टपेड ग्राहकों को भी अपने प्लान के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे।

पुराने ग्राहकों का प्लान भी बदलेगा

एयरटेल के मौजूदा पोस्टपेड ग्राहकों को भी नए टैरिफ के हिसाब से शिफ्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, मौजूदा ग्राहकों को एक महीने के भीतर उनके मौजूदा प्लान के नजदीकी महंगे प्लान में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि पुराने प्लान पर बने रहने वाले ग्राहकों को भी नई कीमतों के मुताबिक भुगतान करना पड़ सकता है।

हर साल एक बार मिलेगी फ्री इंटरनेशनल रोमिंग

पोस्टपेड प्लान महंगे करने के साथ एयरटेल ने एक नया फायदा भी जोड़ा है। नए प्लान में ग्राहकों को हर साल एक बार फ्री इंटरनेशनल रोमिंग की सुविधा मिलेगी। विदेश यात्रा करने वाले ग्राहकों के लिए यह उपयोगी हो सकती है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय रोमिंग के दौरान मोबाइल कनेक्टिविटी बनाए रखने में अतिरिक्त खर्च होता है।

हालांकि, इस सुविधा का पूरा फायदा समझने के लिए ग्राहकों को संबंधित प्लान की शर्तों और रोमिंग बेनिफिट्स की जानकारी देखनी चाहिए। कुल मिलाकर, एयरटेल के नए टैरिफ से सभी पोस्टपेड प्लान महंगे हो गए हैं। वहीं, कंपनी ने सालाना फ्री इंटरनेशनल रोमिंग ट्रिप को नए प्लान का हिस्सा बनाया है।