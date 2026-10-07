एयरटेल पोस्टपेड यूजर्स को झटका और राहत एक साथ: ₹50 हुए महंगे प्लान्स, पर फ्री मिलेगा सालाना इंटरनेशनल रोमिंग

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Wed, 07 Oct 2026 12:17 PM IST

सार टेक्नोलॉजी देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने पोस्टपेड प्लान्स की कीमतों में बढ़ाेतरी की है। साथ ही अपने सब्सक्राइबर्स को बड़ा फायदा देते हुए फ्री एनुअल इंटरनेशनल रोमिंग पैक को भी इन प्लान्स में जोड़ दिया है। आइए जानते हैं इस प्राइस हाइक और नए फ्री इंटरनेशनल रोमिंग बेनिफिट्स के बारे में...

एयरटेल - फोटो : एयरटेल

भारती एयरटेल अपने पोस्टपेड सब्सक्राइबर्स के लिए नया टैरिफ स्ट्रक्चर लेकर आई है। कंपनी ने अपने पोस्टपेड प्लान्स की दरों में 50 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी की है। हालांकि, इस प्राइस हाइक के साथ ही एयरटेल ने यूजर्स को राहत देते हुए फ्री सालाना इंटरनेशनल रोमिंग (Free Annual International Roaming) ट्रिप की सुविधा को इन प्लान्स का हिस्सा बनाया है। पीटीआई के अनुसार, ये नए रेट्स और प्लान कल यानी आठ अक्तूबर, 2026 से प्रभावी हो जाएंगे। इसके साथ ही, मौजूदा पोस्टपेड ग्राहकों को एक महीने के भीतर अगले ऊंचे प्लान में माइग्रेट या शिफ्ट कर दिया जाएगा।