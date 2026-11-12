एयरटेल ने फिर शुरू किया 299 रुपये वाला प्लान: 28 दिन की वैलिडिटी और रोज 1GB डेटा, अब क्या बदला?

भारत की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी एयरटेल (Airtel) ने अपने यूजर्स को एक बड़ा सरप्राइज दिया है। अगस्त महीने में कंपनी ने जिस 299 रुपये वाले सस्ते प्रीपेड प्लान को बंद कर दिया था, उसकी शानदार वापसी हुई है। 349 रुपये का महंगा रिचार्ज कराने को मजबूर ग्राहकों के लिए यह किसी खुशखबरी से कम नहीं है। लेकिन ठहरिए, इस वापसी में एक बड़ा ट्विस्ट भी छिपा है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नए 299 वाले प्लान में क्या बदला है और क्या यह आपके लिए सही है?

क्या हैं नए 299 रुपये वाले प्लान के फायदे?

एयरटेल के इस रिवाइज्ड प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी मिलती है। इसके साथ ही देशभर में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और रोज 100 SMS का फायदा भी दिया जा रहा है। सबसे बड़ा बदलाव डेटा बेनिफिट्स में हुआ है। अब इस प्लान में हर दिन केवल 1GB हाई-स्पीड डेटा मिलेगा, यानी पूरे महीने में कुल 28GB डेटा। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी ने इस प्लान से अनलिमिटेड 5G एक्सेस पूरी तरह हटा लिया है।

पहले इसी प्लान में रोज 1.5GB डेटा और 5G का अनलिमिटेड मिलता था। साफ है कि कीमत भले ही पुरानी हो, लेकिन फायदे कम कर दिए गए हैं। बेसिक इंटरनेट यूजर्स के लिए यह प्लान आज भी बेस्ट है, लेकिन अगर आप दिनभर रील्स देखते हैं या हेवी फाइल्स डाउनलोड करते हैं, तो 1GB डेटा आपको कम पड़ सकता है।

299 रुपये या 349 रुपये: आपके लिए कौन सा प्लान बेस्ट है?

अगर आपका ज्यादातर समय घर या ऑफिस के वाई-फाई (Wi-Fi) पर कटता है और घर से बाहर निकलने पर ही मोबाइल डेटा की जरूरत होती है, तो 299 रुपये का प्लान आपके पैसे बचाएगा। लेकिन, अगर आप एक हेवी इंटरनेट यूज़र हैं, तो 50 रुपये ज्यादा खर्च करके 349 रुपये वाला प्लान लेना समझदारी है। 349 रुपये के रिचार्ज में 1.5GB डेली डेटा के साथ-साथ एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा का एक्सेस भी मिलता है।

क्यों हुई 299 रुपये वाले प्लान की वापसी?

दरअसल, अगस्त में इस सस्ते प्लान के बंद होने से कंपनी की सब्सक्राइबर ग्रोथ में भारी कमी देखी गई। जुलाई-सितंबर तिमाही में एयरटेल ने केवल 7.16 लाख नए ग्राहक जोड़े, जबकि पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 32.65 लाख था। साथ ही ग्राहकों का नेटवर्क छोड़ना भी 2.6% से बढ़कर 2.9% हो गया। सस्ते रिचार्ज के विकल्प खत्म होने से कई ग्राहक दूसरे नेटवर्क्स की तरफ रुख कर रहे थे।