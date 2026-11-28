पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि अदालतों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई से अनुवाद और लिप्यंतरण जैसे थका देने वाले कामों में मदद ली जा सकती है। लेकिन किसी मामले का फैसला और उसके पीछे के तर्क जज के ही रहने चाहिए। एआई पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हर फैसले पर किसी इंसान के ही दस्तखत होने चाहिए।

बोझिल काम ही करे मशीन

चंद्रचूड़ के मुताबिक एआई के ज्यादातर औजार ट्रांसक्रिप्शन, अनुवाद, मामलों की सूची बनाने और कागजों की खामियां पकड़ने जैसे काम करते हैं। अदालतों का सबसे ज्यादा समय इन्हीं कामों में निकल जाता है, जबकि जजों को असल में फैसला लेने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एआई का सबसे अच्छा इस्तेमाल वही है जो उबाऊ हो। दिक्कत तब शुरू होती है जब उससे कुछ और दिलचस्प करवाया जाता है। मशीन ने कोई शपथ नहीं ली, इसलिए वह जवाबदेह भी नहीं हो सकती।

फर्जी हवालों ने बढ़ाई चिंता

आंध्र प्रदेश की एक निचली अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के ऐसे चार फैसलों का सहारा लिया, जो थे ही नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने इसे महज चूक नहीं, बल्कि कदाचार माना है। दूसरे मामले में एक न्यायाधिकरण ने असली फैसलों का नाम तो लिया, पर उनमें गढ़े हुए अंश जोड़ दिए। चंद्रचूड़ ने कहा कि जो फैसला है ही नहीं, उसका हवाला आधे मिनट में पकड़ा जा सकता है। मगर असली फैसले में डाला गया नकली पैराग्राफ आसानी से निकल जाता है। इसलिए मशीन की बनाई हर चीज की इंसानी जांच और हर इस्तेमाल का रिकॉर्ड जरूरी है।

एआई के इस्तेमाल की पांच कसौटियां

पहली: फ़ैसला इंसान ही ले और उस पर दस्तखत करे, क्योंकि वही शपथ से बंधा है और अपील में जवाबदेह है।

दूसरी: किसी की आजादी का फैसला संभावना के स्कोर से न हो। अनुच्छेद 21 के तहत हर आरोपी को अलग से परखा जाए।

तीसरी: अगर मुकदमे में एआई इस्तेमाल हुआ है, तो पक्षकार को बताया जाए और वह गलती पर आपत्ति कर सके।

चौथी: तकनीक कतार के आखिरी आदमी तक पहुंचे, जैसे मराठी या असमिया में उसी दिन फैसला और साधारण फोन पर आवाज से अगली तारीख।

पाचवीं: डेटा सुरक्षित रहे। इसके लिए देश का अपना डेटाबेस और भारत में बना एआई मॉडल हो।

मसौदा नियम और लंबित मामलों का बोझ

सुप्रीम कोर्ट की एआई समिति ने इस साल 3 जून को अदालतों में एआई के इस्तेमाल पर मसौदा नियम जारी किए थे। इनमें केस प्रबंधन, अनुवाद, लिप्यंतरण और शोध की छूट है, पर जमानत में जोखिम आंकने या गवाह की विश्वसनीयता तय करने पर रोक है। चंद्रचूड़ ने गलतियों को चुनौती देने की व्यवस्था, जिला जजों के प्रशिक्षण और स्वतंत्र ऑडिट की मांग की। उन्होंने बताया कि देश की अदालतों में करीब 5.64 करोड़ मामले लंबित हैं और हर दस लाख लोगों पर लगभग 15 जज हैं।