भारत के कॉर्पोरेट सेक्टर और दफ्तरों में काम करने का तरीका अब एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) अब सिर्फ एक सहायक टूल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि 'एआई एजेंट्स' के रूप में ऑफिस के रोजमर्रा के कामकाज की कमान संभालने को तैयार है। केपीएमजी इंडिया और भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) की एक संयुक्त रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि देश के 93 प्रतिशत बिजनेस लीडर्स अपनी वर्कफोर्स की क्षमता बढ़ाने के लिए एआई एजेंट्स को अपनाने की योजना बना रहे हैं।

59% कंपनियों ने शुरू कर दिया है इस्तेमाल

रिपोर्ट के आंकड़ों से साफ है कि भारतीय कंपनियां इस तकनीक को लेकर कितनी गंभीर हैं। सर्वे में शामिल 59 प्रतिशत कंपनियों ने पहले ही अपने वर्कफ्लो और बिजनेस प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए एआई एजेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। इसके अलावा, देश के 74 प्रतिशत सीईओ का मानना है कि अगले तीन साल में किसी भी कंपनी की ग्रोथ इस बात पर निर्भर करेगी कि उसकी टीम एआई के लिए कितनी तैयार है।

नौकरी खत्म होने से पहले बदलेगा काम का स्वरूप

अक्सर लोगों के मन में यह डर रहता है कि एआई उनकी नौकरी छीन लेगा, लेकिन इस रिपोर्ट का नजरिया थोड़ा अलग है। रिपोर्ट के मुताबिक, AI किसी की पूरी नौकरी खत्म करने से पहले काम करने के छोटे-छोटे तरीकों, वर्कफ्लो और फैसले लेने की प्रक्रिया को बदल रहा है। डेटा खोजना, शुरुआती ड्राफ्ट तैयार करना, बड़ी जानकारी का सार निकालना और सामान्य विश्लेषण जैसे रूटीन काम अब एआई खुद संभाल रहा है।

ऐसे में अब कर्मचारियों की भूमिका बदल जाएगी। दफ्तरों में काम करने वालों से उम्मीद की जाएगी कि वे समस्याओं की सही पहचान करें, डेटा की गहराई से व्याख्या करें, एआई द्वारा तैयार किए गए रिजल्ट की जांच करें और सही बिजनेस फैसले लें। कंपनियां अब ऐसे लोगों को प्राथमिकता दे रही हैं जो तकनीकी समझ के साथ-साथ अपनी मानवीय सूझबूझ का सही इस्तेमाल कर सकें।

सिर्फ एआई टूल चलाना काफी नहीं होगा

रिपोर्ट में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि कर्मचारियों को सिर्फ एआई टूल्स चलाना सिखा देना काफी नहीं होगा। भविष्य की असली चुनौती यह है कि कर्मचारियों में एआई को सही निर्देश देने, उसके काम की गुणवत्ता परखने, अपवादों को संभालने और बड़े फैसलों की जिम्मेदारी खुद लेने की क्षमता विकसित की जाए।

2030 तक बदल जाएगी स्किल्स की दुनिया