काम बहुत हो रहा है पर हासिल कुछ नहीं: AI एजेंट्स के यूज को लेकर बड़ा खुलासा, क्यों इसे मेनिया कह रहे विशेषज्ञ?

एआई अब कोडिंग से लेकर रिसर्च और हमारे रोज के कामों तक पहुंच चुका है। एआई एजेंट्स की मदद से लोग कई ऐसे काम भी कर रहे हैं, जिनमें पहले काफी समय लग जाता था, लेकिन अब ऐसे में सवाल है कि क्या इन टूल्स का लगातार इस्तेमाल सच में प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है? या कभी-कभी यह सिर्फ व्यस्त रहने का एहसास दिलाता है। पूर्व एंथ्रोपिक इंजीरियर थारिक शिहिपार ने एआई एजेंट्स के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर कुछ ऐसा ही कहा है। उनका मानना है कि कोडिंग एजेंट्स के साथ काम करते हुए कई बार ऐसा लगता है कि बहुत कुछ किया जा रहा है, जबकि असल में कुछ खास काम नहीं हो पाता।

पूर्व एंथ्रोपिक इंजीनियर थारिक शिहिपार ने एक्स पर अपनी बातों को साझा करते हुए एआई एजेंट्स के लगातार इस्तेमाल को लेकर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि कोडिंग एजेंट्स के साथ काम करते समय एक ऐसी स्थिति बन सकती है, जिसमें यूजर को हर वक्त कुछ न कुछ करते रहने और बहुत ज्यादा काम करने का एहसास होता है। थारिक ने इसकी तुलना मनोवैज्ञानिक स्थिति 'मेनिया' से की। उन्होंने लिखा कि कोडिंग एजेंट्स के साथ 100 प्रतिशत एक तरह की मेनिया आ जाती है, जिसमें लगता है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और हर समय काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हो रहा। उनके अनुसार, एआई एजेंट्स के साथ लगातार व्यस्त रहने का यह अनुभव जरूरी नहीं कि वास्तविक प्रोडक्टिविटी में भी बदले।

क्या है दूसरी परेशानियों से बचने का तरीका?

इतना ही नहीं, थारिक शिहिपार ने एआई एजेंट्स के ज्यादा इस्तेमाल के पीछे एक दूसरी वजह की ओर भी इशारा किया। उनके अनुसार, कई बार लोग किसी दूसरी परेशानी या जिम्मेदारी से बचने के लिए भी लगातार एआई टूल्स में व्यस्त रह सकते हैं। उन्होंने इसे संभावित 'कोपिंग मैकेनिज्म' यानी मुश्किल भावनाओं या परिस्थितियों से निपटने के तरीके के रूप में देखा। थारिक ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'मुझे लगता है कि यह अक्सर जीवन में किसी और चीज से बचने का रूप होता है।'