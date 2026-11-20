गूगल ने साल 2026 के बेस्ट एप्स और गेम्स की सूची जारी कर दी है। अडोबी प्रीमियर को बेस्ट एप और विस्पर फ्लो को बेस्ट इनोवेटिव एप चुना गया है। वहीं, प्रोंटो, पॉकेट एफएम और फैनकोड जैसे भारतीय एप्स ने भी पुरस्कार जीते हैं। आखिर इन एप्स में ऐसी क्या खासियत है? किस श्रेणी में किसे मिला सम्मान? क्या भारतीय एप्स वैश्विक कंपनियों को चुनौती दे रहे हैं? आइए, विस्तार से जानते हैं कि कौन-कौन से एप्स ने सम्मान पाया...

गूगल ने भारत के लिए साल 2026 के ‘गूगल प्ले बेस्ट ऑफ 2026’ अवॉर्ड्स की घोषणा कर दी है। इस साल की सूची में भारतीय एप्स का दबदबा देखने को मिला है। घरेलू कामकाज, मनोरंजन, खेल और नई तकनीक से जुड़े कई भारतीय एप्स ने अपनी जगह बनाई है। हालांकि, सबसे बड़े पुरस्कार यानी ‘बेस्ट एप ऑफ 2026’ का खिताब अडोबी प्रीमियर को मिला है। वहीं, आर्कनाइट्स : एनफील्ड को साल का सर्वश्रेष्ठ मोबाइल गेम चुना गया है। इस सूची में ऐसे एप्स को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने भारतीय यूजर्स के डिजिटल अनुभव को आसान, मनोरंजक और रचनात्मक बनाने में योगदान दिया।

किस एप को मिला साल 2026 का सबसे बड़ा अवॉर्ड?

गूगल प्ले की इस साल की सूची में अडोबी प्रीमियर को भारत का ‘बेस्ट एप ऑफ 2026’ चुना गया है। यह एप वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से आवाज को लिखित शब्दों में बदलने वाले एप विस्पर फ्लो को ‘बेस्ट इनोवेटिव एप’ का पुरस्कार मिला है। इस एप की खासियत यह है कि यह हिंदी और हिंग्लिश में भी सटीक तरीके से काम करता है। इससे उन लोगों को मदद मिल सकती है, जो बोलकर अपनी बात लिखना चाहते हैं। गेमिंग की श्रेणी में आर्कनाइट्स : एनफील्ड ने ‘बेस्ट गेम ऑफ 2026’ का खिताब अपने नाम किया है। इस तरह वीडियो एडिटिंग, एआई और गेमिंग से जुड़े तीन अलग-अलग एप्स ने प्रमुख पुरस्कार हासिल किए हैं।

किन भारतीय एप्स ने अलग-अलग श्रेणियों में बनाई जगह?

इस साल कई भारतीय एप्स ने अपनी सेवाओं और उपयोगिता के दम पर गूगल की सूची में जगह बनाई है। इनमें रोजमर्रा के काम से लेकर खेल और मनोरंजन तक के एप शामिल हैं...

प्रोंटो:इसे ‘बेस्ट प्रोडक्टिविटी पार्टनर’ चुना गया है। इस एप के जरिए लोग घर की सफाई और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों के लिए सेवाएं बुक कर सकते हैं।

पॉकेट एफएम: इसे ‘बेस्ट फॉर एंटरटेनमेंट’ का पुरस्कार मिला है। यह एप किस्तों में ऑडियो कहानियां सुनाता है और रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में लोगों को मनोरंजन का विकल्प देता है।

इसे ‘बेस्ट फॉर एंटरटेनमेंट’ का पुरस्कार मिला है। यह एप किस्तों में ऑडियो कहानियां सुनाता है और रोजमर्रा की व्यस्त जिंदगी में लोगों को मनोरंजन का विकल्प देता है। फैनकोड: खेल प्रेमियों के लिए इसे ‘बेस्ट फॉर स्पोर्ट्स फैंस’ चुना गया है। इस पर लाइव खेल प्रसारण, ताजा स्कोर और मैच के मुख्य अंश देखे जा सकते हैं।

खेल प्रेमियों के लिए इसे ‘बेस्ट फॉर स्पोर्ट्स फैंस’ चुना गया है। इस पर लाइव खेल प्रसारण, ताजा स्कोर और मैच के मुख्य अंश देखे जा सकते हैं। बेबी डेवलपमेंट ऐंड माइलस्टोंस:इसे ‘बेस्ट अंडर द रडार’ श्रेणी में विजेता घोषित किया गया है।

भारतीय एप्स के लिए क्यों अहम है यह उपलब्धि?

गूगल प्ले की इस साल की सूची में भारतीय एप्स की मौजूदगी दिखाती है कि देश में डिजिटल सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब भारतीय कंपनियां केवल मनोरंजन या सोशल मीडिया तक सीमित नहीं हैं, बल्कि घरेलू सेवाओं, खेल, शिक्षा और तकनीक जैसे क्षेत्रों में भी उपयोगी एप तैयार कर रही हैं। प्रोंटो जैसे एप घर के काम आसान बना रहे हैं, पॉकेट एफएम ऑडियो मनोरंजन का विकल्प दे रहा है और फैनकोड खेल प्रेमियों की जरूरतें पूरी कर रहा है। वहीं, विस्पर फ्लो हिंदी और हिंग्लिश में आवाज को टेक्स्ट में बदलने की सुविधा देकर भारतीय भाषाओं के महत्व को भी सामने लाता है। इस सूची में भारतीय एप्स की मौजूदगी बताती है कि घरेलू कंपनियां वैश्विक तकनीकी कंपनियों के बीच अपनी पहचान मजबूत कर रही हैं।

गूगल प्ले ने किन खूबियों के आधार पर एप्स को सम्मानित किया?

‘गूगल प्ले बेस्ट ऑफ 2026’ की सूची में उन एप्स और मोबाइल गेम्स को जगह दी गई है, जिन्होंने पूरे साल यूजर्स के अनुभव को बेहतर बनाया। इसमें उपयोगिता, मनोरंजन, नई तकनीक और अलग-अलग क्षेत्रों में दिए जा रहे डिजिटल विकल्पों को महत्व मिला है। अडोबी प्रीमियर को सर्वश्रेष्ठ एप, विस्पर फ्लो को नवाचार और आर्कनाइट्स : एनफील्ड को गेमिंग के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भारतीय एप्स को उत्पादकता, मनोरंजन, खेल और अन्य विशेष श्रेणियों में पुरस्कार मिले। यह सूची दिखाती है कि भारतीय यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए एप्स भी अब बड़े डिजिटल मंचों पर अपनी जगह बना रहे हैं।