जिस एप में लोग अपने सारे पासवर्ड रखते हैं, उसी में सेंध लगे तो घबराहट होना लाजमी है। पासवर्ड मैनेजर 1Password ने माना है कि एक हमलावर उसके बैकएंड सिस्टम तक पहुंचा और सीमित ग्राहक जानकारी की कॉपी कर ली। कंपनी के मुताबिक असर कुछ यूजर्स तक है, पर कितने यूजर, यह उसने नहीं बताया। दावा है कि लोगों के वॉल्ट और उन्हें बचाने वाली चाबियां हमलावर तक नहीं पहुंचीं।

एक कर्मचारी के गिटहब अकाउंट से शुरू हुई सेंध

कंपनी ने 19 नवंबर 2026 को जांच शुरू की, जब पता चला कि किसी ने उसके एक कर्मचारी का कॉर्पोरेट गिटहब अकाउंट हैक कर लिया है। हमलावर ने सोर्स कोड देखा और बैकएंड सेवाओं में मैलिशियस कोड डाला, जिससे वह ग्राहकों से जुड़ा डेटा निकाल पाया। कंपनी ने 25 नवंबर को ब्योरा सार्वजनिक किया। हमलावर निजी रिपॉजिटरी से सोर्स कोड कॉपी कर सीआई/सीडी सिस्टम तक भी पहुंचा, जो सॉफ्टवेयर को अपने-आप टेस्ट और जारी करता है। गिटहब अकाउंट कैसे हैक हुआ, यह कंपनी ने अब तक नहीं बताया है।

वॉल्ट और पासवर्ड कितने सुरक्षित?

कंपनी का कहना है कि ग्राहकों के वॉल्ट, यानी पासवर्ड रखने की डिजिटल तिजोरी, और उनमें रखी चीजों तक हमलावर नहीं पहुंचा। वॉल्ट की सामग्री, उन्हें बचाने वाली चाबियां और अकाउंट रिकवरी की चाबियां भी प्रभावित नहीं हुईं। कंपनी के मुताबिक उसके पास ग्राहकों के अकाउंट पासवर्ड या सीक्रेट की कभी होते ही नहीं। एप, ब्राउजर एक्सटेंशन और सेवाएं भी सामान्य चल रही हैं। पेच बस इतना है कि नाम और ईमेल जैसी जानकारी से फिशिंग ज्यादा असली लग सकती है।

कौन-सी जानकारी चोरी हुई?

ग्राहकों के नाम और साइन-इन के ईमेल पते।

अकाउंट और यूजर आईडी, अकाउंट बनने की तारीख और आखिरी साइन-इन का समय।

पब्लिक की और अकाउंट से जुड़ा कुछ आंतरिक मेटाडेटा।

एसआरपी पैरामीटर, जिनसे कंपनी के मुताबिक किसी का अकाउंट नहीं खोला जा सकता।

इनवाइट, प्रोविजनिंग और अकाउंट रिकवरी वाले कुछ ईमेल लिंक के टोकन, जो अकेले अकाउंट नहीं खोल सकते।

उनसे अकाउंट खोलने के लिए मिलता-जुलता एसएसओ तरीका या रजिस्टर्ड ईमेल पर आया वेरिफिकेशन कोड भी चाहिए।

कंपनी ने क्या कदम उठाए?

1Password ने हैक हुआ गिटहब अकाउंट बंद किया, चुराया गया एक्सेस टोकन रद्द किया और हमलावर की बनाई पहुंच हटा दी। संभावित रूप से लीक हुए आंतरिक क्रेडेंशियल बदले या रद्द किए गए, प्रभावित सेवाओं के साफ वर्जन बहाल किए गए और ऐसे हमले पकड़ने के लिए नई निगरानी जोड़ी गई है। कुछ इनवाइट और रिकवरी ईमेल के कोड छह अंकों से बदलकर 10 अक्षरों-अंकों वाले कर दिए गए हैं। कंपनी ने गिटहब, सीआई/सीडी और कर्मचारियों के डिवाइस की सुरक्षा कड़ी की और बाहरी साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों से समीक्षा भी करा रही है।

यूजर्स क्या करें?

कंपनी के मुताबिक ग्राहकों को अपने अकाउंट में कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, और एक्सपोज हुए टोकन से अकाउंट टेकओवर का कोई संकेत नहीं मिला है। फिर भी 1Password अकाउंट का जिक्र करने वाले संदेश से सावधान रहना समझदारी है, क्योंकि ठग चोरी हुई जानकारी से इनवाइट, रिकवरी रिक्वेस्ट या अजीब साइन-इन जैसी असली दिखने वाली कहानी बना सकते हैं। अनचाहे लिंक पर क्लिक न करें और खुद शुरू न की गई रिकवरी रिक्वेस्ट मंजूर न करें। साइन-इन से पहले आधिकारिक एप खोलें या वेब पता खुद टाइप करें। कंपनी बिना मांगे ईमेल, टेक्स्ट या फोन पर पासवर्ड या सीक्रेट की कभी नहीं मांगती।