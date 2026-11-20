दुनियाभर के गेमर्स जिस गेम का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आखिरकार वह रिलीज हो गया है। रॉकस्टार गेम्स का नया ओपन-वर्ल्ड गेम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 (GTA 6) 19 नवंबर को लॉन्च हुआ। इस गेम को लेकर दीवानगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आम गेमर्स के साथ-साथ कई जानी-मानी हस्तियां भी इसके रिलीज होने का इंतजार कर रही थीं। अब इस लिस्ट में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का नाम भी शामिल हो गया है।

राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह आधी रात को गेम अनलॉक होने का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। उनका यह वीडियो गेमिंग के प्रति उनके शौक की एक दिलचस्प झलक दिखाता है।

गेम खेलने के लिए आधी रात तक जागे

राघव चड्ढा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यह वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वह टीवी के सामने गेमिंग कंट्रोलर लेकर बैठे नजर आ रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर GTA 6 का काउंटडाउन चल रहा है और उनकी नजरें लगातार स्क्रीन पर टिकी हुई हैं।

वीडियो में जैसे-जैसे आधी रात करीब आती है, उनकी उत्सुकता भी साफ दिखाई देती है। आखिरकार काउंटडाउन खत्म होता है और गेम अनलॉक हो जाता है। इसके बाद राघव चड्ढा कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। उनका यह रिएक्शन बताता है कि गेम को लेकर वह कितने उत्साहित थे।

'इतना लंबा कभी नहीं लगा इंतजार'

इस वीडियो के साथ राघव चड्ढा ने एक दिलचस्प कैप्शन भी लिखा है। उन्होंने पोस्ट में लिखा, "रात 11:59 बजे से 12 बजने तक का वह एक मिनट उन्हें काफी लंबा महसूस हुआ।"

इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने संसद की व्यस्त दिनचर्या से परे अपनी निजी जिंदगी और गेमिंग के शौक की एक झलक फैंस के साथ साझा की है। सोशल मीडिया पर यूजर्स उनके इस अंदाज को खूब पसंद कर रहे हैं। उनका यह पोस्ट सोशल मीडिया पर GTA 6 को लेकर चल रहे उत्साह की एक और झलक है।

क्या है GTA 6 की खासियत?

GTA 5 के करीब 13 साल बाद आए इस सीक्वल में खिलाड़ियों को एक बार फिर क्राइम और एडवेंचर से भरी खुली दुनिया में घूमने का मौका मिलेगा। इस बार गेम की कहानी काल्पनिक अमेरिकी राज्य लियोनिडा में सेट है, जो फ्लोरिडा से प्रेरित है। इसकी सबसे खास जगह वाइस सिटी है, जिसे गेम में नए अंदाज में दिखाया गया है।

गेम में लूसिया कैमिनोस और जेसन डुवाल दो मुख्य किरदार हैं। दोनों की जिंदगी छोटे-मोटे अपराधों से जुड़ी है, लेकिन हालात उन्हें एक बड़े आपराधिक मामले और साजिश में फंसा देते हैं।

इस गेम को लेकर दुनियाभर में काफी समय से उत्सुकता थी। अब रिलीज के बाद इसके गेमप्ले, मीम्स और फैंस के रिएक्शन सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। राघव चड्ढा का वीडियो भी इसी दीवानगी का एक दिलचस्प उदाहरण है।