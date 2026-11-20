जीटीए 6 का क्रेज लोगों पर सर चढ़कर बोल रहा है। इसके लॉन्च होते ही सोशल मीडिया पर भी गेम को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। जहां गेमर्स इसके नए फीचर्स, ग्राफिक्स और कैरेक्टर्स को लेकर उत्साहित हैं, वहीं अब जीटीए 6 से जुड़ा एक नया फोटो ट्रेंड भी लोगों का ध्यान खींच रहा है।

इस ट्रेंड में लोग अपनी सिंपल तस्वीरों को जीटीए 6 के पोस्टर और गेमिंग कैरेक्टर जैसी शानदार इमेज में बदल रहे हैं। खास बात है इसके लिए आपको किसी एडिटर की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ गूगल जेमिनी और चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स की मदद से अपनी फोटो को जीटीए6 में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपनी तस्वीर अपलोड करनी होगी और सही प्रॉम्प्ट कॉपी-पेस्ट करना होगा। आपकी फोटो को जीटीए गेम जैसी सिनेमैटिक लाइटिंग, कलर टोन, बैकग्राउंड में बदलने के लिए हम ऐसे प्रॉम्प्ट लेकर आए हैं, जिनकी मदद से आप भी अपनी फोटो को नया गेमिंग लुक दे सकते हैं। आइए जानते हैं इन तीन प्रॉम्प्ट्स के बारे में...

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

तीन तरह के जीटीए6 लुक, तीन AI प्रॉम्प्ट

खास बात है कि जीटीए6 की दुनिया से प्रेरित तस्वीर बनाने के लिए आप अलग-अलग थीम चुन सकते हैं। मसलन, कैरेक्टर पोर्ट्रेट, बीच सीन या फिर रात में नियोन लाइट्स से जगमगाता शहर। हर थीम के लिए नीचे अलग प्रॉम्प्ट दिया गया है।

1. खुद को बनाएं जीटीए6 का गेमिंग कैरेक्टर

यह प्रॉम्प्ट डालने से आपकी तस्वीर को गेम के कैरेक्टर सिलेक्शन स्क्रीन जैसा रूप दिया जाएगा। एआई को चेहरे की पहचान, बालों का स्टाइल, त्वचा का रंग और एक्सप्रेशन नहीं बदलने का निर्देश दिया गया है। साथ में स्ट्रीटवियर, स्पोर्ट्स कार और आधुनिक इमारतों वाला शहरी बैकग्राउंड भी मिलेगा। इसके लिए यह प्रॉम्प्ट लिखें...

Transform my uploaded photograph into a stylish character selection portrait inspired by Grand Theft Auto 6. Preserve my original face, hairstyle, skin tone and expression. Show me standing confidently with folded arms, wearing a fashionable streetwear outfit. Use a colourful Vice City-inspired urban background with palm trees, modern buildings and a sports car. Add bold illustrated details, cinematic lighting and vibrant colour grading. Make it look like an official-quality video game character portrait. No text, logos or watermark.

जीटीए 6 के कैरेक्टर में बदलें अपनी तस्वीर - फोटो : एआई जनरेटेड

2. समुद्र किनारे तैयार करें जीटीए 6 वाला सिनेमैटिक सीन

इस प्रॉम्प्ट की मदद से आपकी तस्वीर को वाइस सिटी से प्रेरित समुद्र तट के बैकग्राउंड वाली फोटो जनरेट होगी। इसमें रंगीन सूर्यास्त, समुद्र की लहरें, नारियल के पेड़ और लग्जरी बीच प्रॉपर्टीज शामिल होंगी। एआई को आपके चेहरे और पहचान को बनाए रखने के लिए भी कहा गया है।

Turn my uploaded photograph into a cinematic GTA 6-inspired beach scene. Keep my original facial features and identity intact. Place me on a beautiful Vice City-inspired beach with palm trees, a colourful sunset, ocean waves and luxury beachfront properties. Dress me in a fashionable summer outfit. Use vibrant pink, orange and purple shades, dramatic golden-hour lighting and a polished video-game illustration aesthetic. Make it look like premium promotional artwork for an open-world game. No text or watermark.