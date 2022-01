{"_id":"61ed0c3736e579407768f576","slug":"tips-and-tricks-convert-pdf-files-to-word-online-in-the-very-easy-process-in-hindi","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"PDF to Word Online: बड़ा आसान है पीडीएफ फाइल को वर्ड में कन्वर्ट करना, जानें क्या है प्रोसेस","category":{"title":"Tip of the Day","title_hn":"टिप्स एंड ट्रिक्स","slug":"tip-of-the-day"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Sun, 23 Jan 2022 01:48 PM IST