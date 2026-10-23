टिप्स: घर का स्मार्ट टीवी सुनता है आपकी बातें! हमेशा माइक रखते हैं ऑन, तो आज ही बदलें ये सेटिंग

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 23 Oct 2026 07:32 AM IST

सार How To Turn off Smart TV Mic:आजकल स्मार्ट टीवी सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि हमारे स्मार्ट होम का अहम हिस्सा हैं। वॉइस कमांड और असिस्टेंट फीचर्स हमारी सुविधा तो बढ़ाते हैं, लेकिन हमेशा ऑन रहने वाला माइक्रोफोन आपकी प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। हैकिंग और डेटा चोरी के जोखिम से बचने के लिए स्मार्ट टीवी का माइक बंद रखना क्यों जरूरी है, आइए विस्तार से समझते हैं।

स्मार्ट टीवी की इस सेटिंग को बंद करने में है फायदा। - फोटो : अमर उजाला

आज के दौर में Smart TV सिर्फ फिल्में या वेब सीरीज देखने तक सीमित नहीं हैं। इनमें YouTube, Netflix और Amazon Prime जैसे ऐप्स के साथ-साथ इन-बिल्ट Voice Assistant (जैसे Google Assistant या Alexa) भी मिलते हैं। रिमोट पर टाइप करने की झंझट से बचने के लिए हम अक्सर बोलकर कमांड देते हैं। यहां तक कि इन टीवी की मदद से स्मार्ट होम के अन्य डिवाइस भी कंट्रोल किए जा सकते हैं। सुविधा के लिहाज से यह बेहतरीन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टीवी का माइक्रोफोन हमेशा ऑन रखना प्राइवेसी के लिए कितना सुरक्षित है?

हमेशा एक्टिव रहता है माइक्रोफोन - फोटो : Adobe Stock

हमेशा एक्टिव रहता है माइक्रोफोन

आपके स्मार्ट टीवी का माइक्रोफोन 'वेक वर्ड' जैसे 'Hey Google' या 'Alexa' सुनने के लिए हमेशा बैकग्राउंड में एक्टिव रहता है। इसका मतलब है कि जब आप टीवी नहीं भी देख रहे होते हैं, तब भी कमरे में होने वाली आपकी निजी बातचीत टीवी के माइक्रोफोन की पहुंच में होती है। कई बार कंपनियां यह स्पष्ट नहीं करती हैं कि वॉयस असिस्टेंट से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। वॉयस रिकग्निशन को बेहतर बनाने के नाम पर आपका डेटा थर्ड-पार्टी सर्वर तक भी भेजा जा सकता है।

हैकिंग और साइबर सुरक्षा का जोखिम - फोटो : Adobe Stock

हैकिंग और साइबर सुरक्षा का जोखिम

स्मार्ट टीवी हमेशा इंटरनेट (Wi-Fi) से जुड़ा रहता है, जो इसे हैकर्स का आसान शिकार बना सकता है। अगर सॉफ्टवेयर में कोई खामी है, तो साइबर अपराधी आपके टीवी का एक्सेस हासिल कर सकते हैं। एक्सेस मिलने पर वे आपके टीवी के कैमरे और माइक्रोफोन का इस्तेमाल आपकी जासूसी करने के लिए कर सकते हैं।