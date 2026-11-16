आजकल ज्यादातर लोग अलग-अलग वेबसाइट और ऐप्स के पासवर्ड गूगल क्रोम में सेव कर देते हैं। इससे बार-बार पासवर्ड याद रखने और टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही सुविधा आपकी निजी जानकारी के लिए खतरा भी बन सकती है। अगर आपका कंप्यूटर या फोन अनलॉक है और किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लग जाता है, तो वह क्रोम में सेव पासवर्ड तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। अच्छी बात यह है कि क्रोम में ही एक सिक्योरिटी फीचर मौजूद है, जिसे चालू करके आप इस जोखिम को कम कर सकते हैं।

क्रोम ब्राउजर - फोटो : AI

क्रोम में सेव पासवर्ड क्यों हो सकते हैं खतरे में?

गूगल क्रोम में सेव किए गए पासवर्ड गूगल पासवर्ड मैनेजर में स्टोर होते हैं। इनकी मदद से आप अगली बार किसी वेबसाइट या ऐप पर आसानी से लॉग-इन कर सकते हैं। लेकिन अगर डिवाइस अनलॉक है और पासवर्ड मैनेजर पर अलग से बायोमेट्रिक या डिवाइस लॉक की सुरक्षा चालू नहीं है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपकी निजी जानकारी तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है।

उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस में अपना लैपटॉप खुला छोड़कर कुछ देर के लिए बाहर चले जाते हैं, तो कोई व्यक्ति क्रोम की सेटिंग्स में जाकर पासवर्ड मैनेजर खोल सकता है। वहां सेव अकाउंट की जानकारी देखने के लिए पासवर्ड दिखाने वाले आइकन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें जीमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम और दूसरी वेबसाइटों के लॉग-इन विवरण शामिल हो सकते हैं।

इससे आपके सोशल मीडिया और ईमेल अकाउंट के साथ-साथ बैंकिंग से जुड़ी जानकारी भी जोखिम में पड़ सकती है। हालांकि, किसी पासवर्ड को देखने के लिए डिवाइस और अकाउंट की सुरक्षा व्यवस्था के आधार पर अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत भी हो सकती है।

लैपटॉप और कंप्यूटर में ऐसे लगाएं पासवर्ड लॉक - फोटो : अमर उजाला

लैपटॉप और कंप्यूटर में ऐसे लगाएं पासवर्ड लॉक

अगर आप विंडोज या मैक कंप्यूटर पर क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो गूगल पासवर्ड मैनेजर की सेटिंग्स में डिवाइस लॉक की सुविधा चालू कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

1. सबसे पहले अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में गूगल क्रोम खोलें।

2. ऊपर दाईं तरफ दिए गए तीन डॉट्स पर क्लिक करें।

3. अब Passwords and Autofill के विकल्प पर जाएं।

4. यहां Google Password Manager को चुनें।

5. बाईं तरफ मौजूद Settings टैब पर क्लिक करें।

6. अब Use Windows Hello when filling passwords या Use device lock का विकल्प देखें और उसे ऑन कर दें।

इस सेटिंग के चालू होने के बाद सेव पासवर्ड देखने या ऑटोफिल करने से पहले कंप्यूटर आपसे पिन, पासवर्ड या फिंगरप्रिंट के जरिए पहचान की पुष्टि करने के लिए कह सकता है। इससे डिवाइस अनलॉक होने के बावजूद किसी दूसरे व्यक्ति के लिए आपके सेव पासवर्ड देखना मुश्किल हो जाएगा।