भूल जाएंगे एपल मैकबुक: OLED टचस्क्रीन और 26 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ ये 3 लैपटॉप हैं बेस्ट, जानें कीमत

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 16 Oct 2026 03:52 PM IST

सार अगर आपका बजट 1 लाख रुपये है और आप एक नया लैपटॉप खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नाम Apple Macbook Air M5 का आ सकता है। लेकिन मैकबुक में टचस्क्रीन, ओएलईडी (OLED) डिस्प्ले और अतिरिक्त पोर्ट्स की कमी महसूस होती है। यहां हम आपको तीन ऐसे बेहतरीन Windows लैपटॉप्स के बारे में बता रहे हैं, जो डिस्प्ले, स्टोरेज और AI फीचर्स के मामले में मैकबुक को कड़ी टक्कर देते हैं।

फोटो : Adobe Stock

जब बात एक लाख रुपये के बजट में प्रीमियम लैपटॉप खरीदने की आती है, तो ज्यादातर लोगों की पहली पसंद Apple का Macbook Air M5 होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैकबुक अपनी दमदार बैटरी लाइफ, प्रीमियम डिजाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन, एक लाख रुपये खर्च करने के बावजूद मैकबुक के बेस मॉडल में टचस्क्रीन, ओएलईडी (OLED) डिस्प्ले और जरूरी पोर्ट्स जैसी बुनियादी कमियां खटकती हैं।

इसके अलावा, मैकबुक में रैम (RAM) और स्टोरेज बढ़ाना आपकी जेब पर बहुत भारी पड़ सकता है। ऐसे में, अगर आप एक लाख रुपये खर्च कर रहे हैं और मैकबुक से भी ज्यादा एडवांस फीचर्स, बेहतर डिस्प्ले और ज्यादा स्टोरेज चाहते हैं, तो Windows सेगमेंट में शानदार विकल्प मौजूद हैं। Asus, Lenovo और HP के ये 3 लैपटॉप फीचर्स और कीमत के मामले में मैकबुक को जबरदस्त टक्कर देते हैं।

Asus Zenbook 14 OLED - फोटो : Asus

1. Asus Zenbook 14 OLED: मैकबुक का सबसे तगड़ा कॉम्पिटिटर

Macbook Air M5 को सबसे कड़ी टक्कर Asus का Zenbook 14 OLED देता है। इसकी बाजार कीमत लगभग 95 हजार से 1 लाख रुपये के बीच है। जहां 1 लाख वाले मैकबुक में आज भी 60Hz की सामान्य रेटिना स्क्रीन और कम स्टोरेज मिलती है, वहीं आसुस के इस लैपटॉप में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली शानदार 3K OLED टचस्क्रीन दी गई है। इसी बजट में यह 16 GB रैम और 1 TB की बड़ी SSD स्टोरेज ऑफर करता है।

इसमें Intel Core Ultra प्रोसेसर है, जो AI टास्क और हैवी मल्टीटास्किंग को आसानी से संभालता है। महज 1.2 किलोग्राम वजन वाले इस पतले लैपटॉप में HDMI और USB पोर्ट्स मौजूद हैं, जिससे आपको अलग से कनेक्टर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।

Lenovo Yoga Slim 7i - फोटो : Lenovo

2. Lenovo Yoga Slim 7i: मजबूत बॉडी और फास्ट चार्जिंग का कॉम्बो

लेनोवो (Lenovo) का यह लैपटॉप लगभग 98 हजार से 1 लाख रुपये की कीमत में आता है। मैकबुक को लोग उसकी मजबूत एल्युमीनियम बॉडी के लिए पसंद करते हैं, लेकिन लेनोवो का यह लैपटॉप मिलिट्री-ग्रेड मजबूती के साथ आता है।

इसमें लेटेस्ट AI चिपसेट दिया गया है, जिससे भारी कोडिंग और वीडियो एडिटिंग के दौरान भी यह गर्म नहीं होता। मैकबुक के धीमे स्टैंडर्ड चार्जर के मुकाबले, इसमें फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है जो केवल 15 मिनट की चार्जिंग में घंटों का बैकअप देता है। डॉल्बी विजन OLED स्क्रीन, चार डॉल्बी एटमॉस स्पीकर्स और बेहद आरामदायक कीबोर्ड जैसे फीचर्स इस लैपटॉप को एक पैसा वसूल डील बनाते हैं।