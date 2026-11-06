सिर्फ मिठाई और कपड़े ही नहीं: इस दिवाली अपनों को दें ये पांच काम के गैजेट्स, गिफ्ट देखते ही खिल उठेगा चेहरा

अगर आप भी इस दिवाली अपने दोस्तों या किसी खास को कुछ अलग हटकर उपहार देना चाहते हैं, तो ये टेक गैजेट्स आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। आज के डिजिटल दौर में गैजेट्स न केवल देखने में आधुनिक लगते हैं, बल्कि इनका इस्तेमाल हर कोई अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी कर सकता है। आइए जानते हैं ऐसे ही पांच शानदार गैजेट्स के बारे में...

दिवाली के मौके पर आमतौर पर लोग मिठाई, कपड़े और दूसरी चीजें गिफ्ट करते हैं, लेकिन अगर आप अपनों को इस बार कुछ अलग और उपयोगी देना चाहते हैं, तो गैजेट्स अच्छा विकल्प हो सकते हैं। लैपटॉप से लेकर वायरलेस स्पीकर तक, ऐसे कई गैजेट्स हैं जिनका इस्तेमाल रोजाना की जिंदगी में किया जा सकता है। आइए जानते हैं पांच ऐसे गैजेट्स के बारे में, जिन्हें आप इस दिवाली अपनों को गिफ्ट कर सकते हैं।

दिवाली पर गिफ्ट कर सकते हैं ये गैजेट्स - फोटो : एआई जनरेटेड

1. स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए लैपटॉप

अगर आपके घर में कोई स्कूल या कॉलेज जाने वाला है, तो उसके लिए लैपटॉप से बेहतर कोई तोहफा नहीं हो सकता। इसका इस्तेमाल वह पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेस और प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा ऑफिस जाने वाले कामकाजी लोगों के लिए भी यह बेहद काम की चीज है।

अगर आप एक लैपटॉप खरीद रहे हैं तो ध्यान रहे हैं तेज प्रोसेसर और अच्छी बैटरी वाला लैपटॉप एक साथ कई काम करने में मदद करता है।

दिवाली पर गिफ्ट कर सकते हैं ये गैजेट्स - फोटो : एआई जनरेटेड

2. ऑल-राउंडर 5G स्मार्टफोन