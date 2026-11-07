AI से बनाएं दिवाली फोटो: बिना किसी डिजाइनिंग स्किल के मिनटों में ऐसे तैयार करें ग्रीटिंग्स, जानें प्रॉम्प्ट्स

दिवाली पर अपनों को शुभकामनाएं देने का तरीका भी अब बदल रहा है। जहां पहले लोग इंटरनेट से तैयार ग्रीटिंग कार्ड डाउनलोड करके दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजते थे, वहीं अब एआई की मदद से इसे खुद से अपनी पसंदीदा डिजाइन से बनाया जा सकता है, वह भी मुफ्त में। आइए जानते हैं इस दिवाली दोस्तों को शुभकामनाएं देने के लिए एआई से फ्री में फोटो कैसे बनवाएं...

दिवाली का त्योहार हो और घर में रौनक न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस मौके पर लोग एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और सोशल मीडिया पर भी दिवाली से जुड़े पोस्ट शेयर करते हैं। खास बात यह है कि अब इसके लिए न तो आपको इंटरनेट से फोटो डाउनलोड करने की जरूरत होगी और न किसी एक भी पैसा खर्च करने की। आप एआई टूल्स की मदद से कुछ ही मिनटों में शानदार पोस्टर तैयार किया जा सकता है। आप अपनी फोटो, परिवार की तस्वीर या पारंपरिक दिवाली थीम के साथ पोस्टर बनवा सकते हैं। इसके लिए बस नीचे दिए गए पांच बेहतरीन प्रॉम्प्ट्स में से अपनी पसंद का प्रॉम्प्ट कॉपी करके एआई टूल में पेस्ट करना होगा।

AI से बनाएं अपनी पसंद का दिवाली पोस्टर - फोटो : एआई जनरेटेड

1. मां लक्ष्मी-गणेश की थीम से सजाएं दिवाली पोस्टर, मिलेगा भक्तिमय अंदाज

दिवाली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा का सबसे खास महत्व होता है। ऐसे में आप उनकी पारंपरिक और भक्तिमय थीम पर आधारित ग्रीटिंग पोस्टर भी तैयार कर सकते हैं। इस प्रॉम्प्ट से मंदिर, कमल के फूल और दीयों से सजा डिजाइन मिलेगा।

Create a beautiful and respectful devotional Diwali 2026 greeting poster featuring traditional artistic illustrations of Goddess Lakshmi and Lord Ganesha. Show them seated gracefully on lotus flowers, surrounded by glowing diyas, a decorated kalash, marigold flowers and a beautifully designed temple background. Use rich red, saffron and golden colors with divine warm lighting. Add the exact Hindi text "शुभ दीपावली 2026" and "मां लक्ष्मी और भगवान गणेश आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाएं।" Make it elegant, devotional and detailed. Portrait 4:5 aspect ratio.

AI से बनाएं अपनी पसंद का दिवाली पोस्टर - फोटो : एआई जनरेटेड

2. अपनी तस्वीर को दें शाही अंदाज, AI से तैयार करें दिवाली का खास पोस्टर

अगर आप इस दिवाली सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर के साथ शुभकामनाएं देना चाहते हैं, तो यह प्रॉम्प्ट आपके काम आ सकता है। इसमें अपनी फोटो अपलोड करके एआई से रॉयल और फेस्टिव अंदाज वाला पोस्टर तैयार करवा सकते हैं। इसमें पारंपरिक कपड़ों के साथ दीये, फूल और रोशनी से सजा शाही बैकग्राउंड मिलेगा। इसके लिए इस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करें...

Create a premium royal Diwali 2026 greeting poster using my uploaded photo. Preserve my original facial features, face shape, skin tone and identity accurately. Show me wearing elegant traditional Indian attire in a beautifully decorated royal palace courtyard. Add glowing diyas, marigold flowers, golden fairy lights, rangoli and a festive evening atmosphere. Use rich gold, maroon and deep purple tones. Add the exact text "Happy Diwali 2026" in elegant golden typography. Make it photorealistic, premium and suitable for social media. Portrait 4:5 aspect ratio.