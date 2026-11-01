दिवाली 2026: सैमसंग, शाओमी और मोटोरोला के प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर ऑफर्स की बरसात, अभी चेक करें ऑफर्स

Premium Smartphone Diwali Offer: दिवाली 2026 के मौके पर टेक कंपनियों ने ग्राहकों के लिए ऑफर्स का पिटारा खोल दिया है। सैमसंग के गैलेक्सी S26 अल्ट्रा से लेकर शाओमी 17 अल्ट्रा और मोटोरोला के प्रीमियम स्मार्टफोन्स पर भारी-भरकम डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन में अपने लिए एक नया और दमदार स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इन शानदार डील्स और ऑफर्स की पूरी लिस्ट जरूर देख लें।

रोशनी का त्योहार दिवाली आ चुका है और इसके साथ ही स्मार्टफोन बाजार में ऑफर्स और डिस्काउंट्स की बाढ़ आ गई है। अगर आप लंबे समय से एक प्रीमियम या बजट स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे थे, तो दिवाली 2026 आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका लेकर आई है। सैमसंग (Samsung), शाओमी (Xiaomi), मोटोरोला (Motorola) और वनप्लस (OnePlus) जैसे बड़े ब्रांड्स अपने फ्लैगशिप और मिड-रेंज स्मार्टफोन्स पर ग्राहकों को भारी छूट दे रहे हैं। आइए, अलग-अलग ब्रांड्स की सबसे धांसू डील्स पर एक नजर डालते हैं।

Samsung के फ्लैगशिप फोन्स पर करें ₹15,000 तक की बचत - फोटो : Samsung

Samsung के फ्लैगशिप फोन्स पर महा-बचत

सैमसंग ने अपने प्रीमियम गैलेक्सी एस (Galaxy S) और जेड (Z) सीरीज पर शानदार ऑफर्स पेश किए हैं।अगर आप कंपनी का सबसे धांसू फोन Galaxy S26 Ultra खरीदना चाहते हैं, तो यह फोन ₹15,000 की बचत के साथ ₹1,74,999 में उपलब्ध है। इसके साथ ही चेकआउट पर फ्लैट ₹15,000 की छूट और 'फर्स्ट परचेज बेनिफिट' के तहत ₹4,000 का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल रहा है।

फोल्डेबल फोन्स के शौकीनों के लिए Galaxy Z Fold8 पर भी ऑफर है। इसकी कीमत ₹1,84,999 से घटाकर ₹1,79,999 कर दी गई है, जिसमें चेकआउट पर ₹5,000 की फ्लैट छूट भी शामिल है।

वहीं, Galaxy S25 Ultra को ₹15,000 के डिस्काउंट के बाद ₹1,14,999 में खरीदा जा सकता है।

Xiaomi 17 Ultra पर शानदार दिवाली डिस्काउंट। - फोटो : Mi

Xiaomi लाया फोटोग्राफी किट और बंपर डिस्काउंट