आईफोन डुओ की भारत में बिक्री शुरू: 4.5 लाख रुपये तक कीमत, A20 Pro चिपसेट से लैस, सेल ऑफर में करें बचत

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली नीतीश कुमार Fri, 23 Oct 2026 10:36 AM IST

सार iPhone Duo Sale India: एपल का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo अब भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 3 लाख रुपये है, जबकि टॉप मॉडल के लिए आपको 4.5 लाख रुपये खर्च करने होंगे। सेल की शुरुआत के साथ कंपनी एक्सचेंज, बैंक कार्ड कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑफर भी दे रही है। फोन में 7.6 इंच की फोल्डेबल स्क्रीन, A20 Pro चिप और कई नए फीचर्स मिलते हैं।

आईफोन डुओ की शुरुआती कीमत 3 लाख रुपये है। - फोटो : एपल

एपल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को आप आज (23 अक्तूबर) से भारत में खरीद पाएंगे। कंपनी ने इसे सितंबर में ‘सरप्राइज एंड शाइन’ इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ पेश किया था। हालांकि, दोनों नॉन-फोल्डेबल मॉडल की बिक्री पहले शुरू हो गई थी, जबकि iPhone Duo के लिए पिछले हफ्ते प्री-ऑर्डर शुरू हुए थे। अब ग्राहक इसे एपल के ऑनलाइन स्टोर और चुनिंदा रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं।

डुओ से केवल प्रीमियम ग्राहकों को टार्गेट करने का लक्ष्य - फोटो : एपल

iPhone Duo की भारत में कीमत

256GB: 2,99,900 रुपये

2,99,900 रुपये 512GB: 3,24,900 रुपये

3,24,900 रुपये 1TB: 3,74,900 रुपये

3,74,900 रुपये 2TB:4,49,900 रुपये

यह फोल्डेबल फोन स्टार व्हाइट और नाइट स्काई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। ग्राहक इसे एपल के ऑनलाइन स्टोर के अलावा क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे चुनिंदा रिटेल पार्टनर से खरीद सकते हैं।

एपल का पहला फोल्डेबल फोन है 'डुओ' - फोटो : एपल

iPhone Duo पर मिल रहे हैं ये ऑफर