आईफोन डुओ की भारत में बिक्री शुरू: 4.5 लाख रुपये तक कीमत, A20 Pro चिपसेट से लैस, सेल ऑफर में करें बचत
iPhone Duo Sale India: एपल का पहला फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo अब भारत में खरीदने के लिए उपलब्ध है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 3 लाख रुपये है, जबकि टॉप मॉडल के लिए आपको 4.5 लाख रुपये खर्च करने होंगे। सेल की शुरुआत के साथ कंपनी एक्सचेंज, बैंक कार्ड कैशबैक और नो-कॉस्ट EMI जैसे ऑफर भी दे रही है। फोन में 7.6 इंच की फोल्डेबल स्क्रीन, A20 Pro चिप और कई नए फीचर्स मिलते हैं।
एपल के पहले फोल्डेबल स्मार्टफोन iPhone Duo को आप आज (23 अक्तूबर) से भारत में खरीद पाएंगे। कंपनी ने इसे सितंबर में ‘सरप्राइज एंड शाइन’ इवेंट में iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max के साथ पेश किया था। हालांकि, दोनों नॉन-फोल्डेबल मॉडल की बिक्री पहले शुरू हो गई थी, जबकि iPhone Duo के लिए पिछले हफ्ते प्री-ऑर्डर शुरू हुए थे। अब ग्राहक इसे एपल के ऑनलाइन स्टोर और चुनिंदा रिटेल स्टोर से खरीद सकते हैं।
iPhone Duo की भारत में कीमत
- 256GB:2,99,900 रुपये
- 512GB:3,24,900 रुपये
- 1TB:3,74,900 रुपये
- 2TB:4,49,900 रुपये
यह फोल्डेबल फोन स्टार व्हाइट और नाइट स्काई कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। ग्राहक इसे एपल के ऑनलाइन स्टोर के अलावा क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, लोटस इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरे चुनिंदा रिटेल पार्टनर से खरीद सकते हैं।
iPhone Duo पर मिल रहे हैं ये ऑफर
- एपल अपने ट्रेड-इन प्रोग्राम के तहत योग्य iPhone 13 या इससे नए मॉडल को एक्सचेंज करने पर 81,500 रुपये तक का क्रेडिट दे रहा है। यह रकम पुराने फोन पर उपलब्ध एक्सचेंज ऑफर और उसकी स्थिति पर निर्भर कर सकती है।
- इसके अलावा, देश के कुछ प्रमुख बैंकों के जरिए 12 महीने तक नो-कॉस्ट EMI का विकल्प भी दिया जा रहा है। ऑफर के तहत अमेरिकन एक्सप्रेस, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक के एलिजिबल कार्ड से खरीदारी करने पर 7,000 रुपये तक का इंस्टेंट कैशबैक मिल सकता है। फोन खरीदने वाले ग्राहकों को तीन महीने के लिए एपल म्यूजिक, एपल टीवी+ और एपल आर्केड का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा।
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