आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के क्षेत्र में अग्रणी टेक कंपनियों के बीच सबसे आगे निकलने की होड़ अब और तेज हो गई है। 7 अक्टूबर से 18 नवंबर 2026 के बीच यानी महज छह हफ्तों में Google, OpenAI, Anthropic और Meta ने कुल 12 बड़े प्रोपराइटरी एआई मॉडल्स बाजार में उतारे हैं। इनमें जटिल समस्याओं को सुलझाने वाले फ्लैगशिप रीजनिंग सिस्टम से लेकर कोडिंग और रोजमर्रा के कामों के लिए बने हल्के मॉडल्स तक शामिल हैं।

इन ताजा लॉन्च के साथ ही साल 2026 में इन चारों दिग्गज कंपनियों द्वारा जारी किए गए कुल प्रमुख मॉडल्स की संख्या 44 हो गई है। इसमें ओपनएआई 14 मॉडल्स के साथ सबसे आगे है, जबकि एंथ्रोपिक ने 12, गूगल ने 11 और मेटा ने 7 मॉडल्स पेश किए हैं।

6 हफ्तों में गूगल ने पेश किए चार नए एआई मॉडल - फोटो : एक्स/सुंदर पिचाई

1. 6 हफ्तों में गूगल ने पेश किए चार नए एआई मॉडल

बीते छह हफ्तों में गूगल ने सबसे ज्यादा नए एआई मॉडल पेश किए हैं। कंपनी ने अपनी जेमिनी 4 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चार नए मॉडल लॉन्च किए हैं। इनमें जेमिनी 4 आर्गन, कार्बन, हाइड्रोजन और नियोन शामिल है।

इससे पहले गूगल ने 2026 में जेमिनी सीरीज के कई दूसरे मॉडल भी पेश किए थे। इनमें Gemini 3.1 Pro, Gemini 3.1 Flash-Lite, Gemini 3.5 Flash, Gemini 3.6 Flash, Gemini 3.5 Flash-Lite, Gemini 3.7 Flash और Gemini 3.8 Flash शामिल हैं।

कंपनी अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से एआई मॉडल तैयार कर रही है। यही वजह है कि गूगल लगातार अपने फ्लैगशिप मॉडल के साथ हल्के और तेज मॉडल भी पेश कर रहा है।

ओपनएआई ने लॉन्च किए सबसे ज्यादा एआई मॉडल। - फोटो : Adobe Stock

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