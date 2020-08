{"_id":"5f44da6e79f5914ce36117e2","slug":"coronavirus-these-top-smartwatches-and-fitness-bands-has-spo2-oxygen-saturation-monitor-feature","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u0935\u093e\u092f\u0930\u0938\u0903 \u0906\u092a\u0915\u0947 \u0916\u0942\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0911\u0915\u094d\u0938\u0940\u091c\u0928 \u0915\u0940 \u092e\u093e\u0924\u094d\u0930\u093e \u092a\u0930 \u0928\u091c\u0930 \u0930\u0916\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0902 \u092f\u0947 \u0938\u094d\u092e\u093e\u0930\u094d\u091f\u0935\u0949\u091a \u0914\u0930 \u092b\u093f\u091f\u0928\u0947\u0938 \u092c\u0948\u0902\u0921!","category":{"title":"Gadgets","title_hn":"\u0917\u0948\u091c\u0947\u091f\u094d\u0938","slug":"gadgets"}}

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली, Updated Tue, 25 Aug 2020 03:01 PM IST

1 of 10

SpO2 moniter Smartwatch and Fitness Bands - फोटो : For Refernce Only