Apple Welcome Home Event Live: कंपनी लाएगी पहला स्मार्ट होम डिस्प्ले, AI वाले नए डिवाइस; कब-कहां देखें इवेंट?

टेक डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली जागृति शुक्ला Tue, 13 Oct 2026 12:28 PM IST

खास बातें Apple Welcome Home event कब और कितने बजे है?:एपल का Welcome Home इवेंट आज यानी 13 अक्तूबर को होने जा रहा है। इसमें कंपनी के स्मार्ट होम इकोसिस्टम, नए स्मार्ट होम हम और होमपॉडको लेकर चर्चा होने की उम्मीद है। ऐसे में भारतीय यूजर्स को इवेंट के अपडेट कहां मिलेंगे और कंपनी क्या नया पेश कर सकती है? जानिए इस लाइव में...

आज शाम होगा एपल का वेलकम होम इवेंट - फोटो : amarujala.com

लाइव अपडेट

HomePod स्पीकर से जुड़ सकता है सराउंड साउंड फीचर एपल अपने टीवी और स्मार्ट स्पीकर के लिए नए सॉफ्टवेयर फीचर्स पर भी काम कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, भविष्य में यूजर्स Apple TV के साथ चार फुल-साइज HomePod स्पीकर जोड़कर सराउंड साउंड सेटअप तैयार कर सकेंगे। इस फीचर के आने पर घर में मूवी देखने और म्यूजिक सुनने का अनुभव बेहतर हो सकता है। हालांकि, यह सुविधा कब उपलब्ध होगी और किन डिवाइस पर काम करेगी, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

नया Apple TV 4K: AI वाली Siri और नए चिपसेट से होगा लैस साल 2022 के बाद Apple TV 4K को आखिरकार बड़ा अपग्रेड मिलने जा रहा है। लीक रिपोर्ट्स के अनुसार, नए Apple TV 4K का बाहरी डिजाइन पुराने मॉडल जैसा रह सकता है, जबकि इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। इसमें A19 या A19 Pro चिप मिलने की संभावना जताई जा रही है। नई चिप की मदद से डिवाइस में AI आधारित Siri और Apple Intelligence के फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इससे यूजर्स को टीवी पर कंटेंट खोजने, सवाल पूछने और स्मार्ट होम डिवाइस कंट्रोल करने में पहले से बेहतर अनुभव मिल सकता है। हालांकि, इन फीचर्स की उपलब्धता और सपोर्ट को लेकर एपल की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार, नए सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ यूजर्स चार फुल-साइज्ड होमपॉड स्पीकर्स को Apple TV के साथ कनेक्ट करके एक प्रीमियम 4-स्पीकर सराउंड साउंड सेटअप तैयार कर सकेंगे।

HomePad: एपल का पहला स्मार्ट होम डिस्प्ले इस इवेंट का सबसे बड़ा शो-स्टॉपर एपल का नया स्मार्ट डिस्प्ले हो सकता है, जिसे टेक गलियारों में अनौपचारिक रूप से HomePad कहा जा रहा है। लीक्स के मुताबिक, इसमें 6-इंच की स्क्वायर स्क्रीन हो सकती है, जो एक हाफ-डोम बेस पर मेटल आर्म के सहारे टिकी होगी। एपल इसे दो वर्जन में पेश कर सकता है, जिसमें पहला काउंटरटॉप पर रखने के लिए और दूसरा दीवार पर माउंट करने के लिए होगा। यह डिवाइस घर के अलग-अलग मेंबर्स के लिए पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस ऑफर करेगा। इसके सॉफ्टवेयर में watchOS, tvOS और iPadOS के फीचर्स का मेल देखने को मिल सकता है।

Apple Welcome Home event में कौन-कौन से प्रोडक्ट लॉन्च होंगे? इस इवेंट में एपल के स्मार्ट होम प्लान पर खास नजर रहने की उम्मीद है। कंपनी अपने डिवाइसों को एक-दूसरे से बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए नए प्रोडक्ट्स या सेवाओं की जानकारी दे सकती है।

Apple Welcome Home Event Live: कहां देख सकेंगे अपडेट? एपल न्यूजरूम: कंपनी के आधिकारिक एलान और प्रेस रिलीज के लिए।

कंपनी के आधिकारिक एलान और प्रेस रिलीज के लिए। एपल का आधिकारिक यूट्यूब चैनल : अगर कंपनी वीडियो या लाइवस्ट्रीम उपलब्ध कराती है, तो यहां जानकारी मिल सकती है।

: अगर कंपनी वीडियो या लाइवस्ट्रीम उपलब्ध कराती है, तो यहां जानकारी मिल सकती है। एपल के सोशल मीडिया अकाउंट्स: इवेंट से जुड़ी घोषणाओं और अन्य अपडेट के लिए।

इवेंट से जुड़ी घोषणाओं और अन्य अपडेट के लिए। Sportskeeda Tech का Home Appliances सेक्शन:स्मार्ट होम से जुड़ी खबरों और संभावित प्रोडक्ट अपडेट के लिए। ध्यान दें कि इन प्लेटफॉर्म पर इवेंट की लाइवस्ट्रीम उपलब्ध होने की अभी पुष्टि नहीं है।

Apple Welcome Home event कब और कितने बजे है? भारतीय समय (IST): शाम 6:30 बजे

ईस्टर्न टाइम (ET): सुबह 9:00 बजे

पैसिफिक टाइम (PT): सुबह 6:00 बजे

ब्रिटिश समर टाइम (BST): दोपहर 2:00 बजे

Apple Welcome Home Event Live: कंपनी लाएगी पहला स्मार्ट होम डिस्प्ले, AI वाले नए डिवाइस; कब-कहां देखें इवेंट? Apple Welcome Home Event Live Updates: एपल के फैंस के लिए आज का दिन बेहद खास है। कंपनी आज यानी 13 अक्तूबर 2026 को अपने बहुप्रतीक्षित Welcome Home इवेंट का आयोजन कर रही है। इस बार टेक दिग्गज का पूरा फोकस किसी आईफोन या मैक पर नहीं, बल्कि हमारे घरों को और ज्यादा स्मार्ट बनाने पर है। चर्चा है कि एपल नया Smart Home Hub या HomePod पेश कर सकती है। हालांकि, कंपनी ने अभी तक किसी प्रोडक्ट लॉन्च की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। इवेंट की सार्वजनिक लाइवस्ट्रीम को लेकर भी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। यहां जानिए इवेंट का समय, इसे देखने के विकल्प और संभावित एलान से जुड़ी हर जरूरी जानकारी।

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