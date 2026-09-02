सलीम कौसर की ग़ज़ल: मेरे सिवा ये मुझ में गिरफ़्तार कौन है

आब ओ हवा है बरसर-ए-पैकार कौन है

मेरे सिवा ये मुझ में गिरफ़्तार कौन है



इक रौशनी सी राह दिखाती है हर तरफ़

दोश-ए-हवा पे साहिब-ए-रफ़्तार कौन है



एक एक कर के ख़ुद से बिछड़ने लगे हैं हम

देखो तो जा के क़ाफ़िला-सालार कौन है



बोसीदगी के ख़ौफ़ से सब उठ के चल दिए

फिर भी ये ज़ेर-ए-साया-ए-दीवार कौन है



क़दमों में साए की तरह रौंदे गए हैं हम

हम से ज़ियादा तेरा तलबगार कौन है



फैला रहा है दामन-ए-शब की हिकायतें

सूरज नहीं तो ये पस-ए-कोहसार कौन है



क्या शय है जिस के वास्ते टूटे पड़े हैं लोग

ये भीड़ क्यूँ है रौनक़-ए-बाज़ार कौन है



ऐ दिल अब अपनी लौ को बचा ले कि शहर में

तू जल-बुझा तो तेरा 'अज़ा-दार कौन है



अब तक इसी ख़याल से सोए नहीं 'सलीम'

हम सो गए तो फिर यहाँ बेदार कौन है



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एक घंटा पहले