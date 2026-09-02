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सलीम कौसर की ग़ज़ल: मेरे सिवा ये मुझ में गिरफ़्तार कौन है

Kavya Desk

काव्य डेस्क

उर्दू अदब
Urdu Adab 
                
                                                         
                            आब ओ हवा है बरसर-ए-पैकार कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे सिवा ये मुझ में गिरफ़्तार कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इक रौशनी सी राह दिखाती है हर तरफ़
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोश-ए-हवा पे साहिब-ए-रफ़्तार कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक एक कर के ख़ुद से बिछड़ने लगे हैं हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो तो जा के क़ाफ़िला-सालार कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोसीदगी के ख़ौफ़ से सब उठ के चल दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी ये ज़ेर-ए-साया-ए-दीवार कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क़दमों में साए की तरह रौंदे गए हैं हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम से ज़ियादा तेरा तलबगार कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैला रहा है दामन-ए-शब की हिकायतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज नहीं तो ये पस-ए-कोहसार कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या शय है जिस के वास्ते टूटे पड़े हैं लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये भीड़ क्यूँ है रौनक़-ए-बाज़ार कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ दिल अब अपनी लौ को बचा ले कि शहर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तू जल-बुझा तो तेरा 'अज़ा-दार कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तक इसी ख़याल से सोए नहीं 'सलीम'
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम सो गए तो फिर यहाँ बेदार कौन है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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