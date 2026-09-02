आज का शब्द: सुवास और अनामिका सिंह 'अना' की कविता- हमने तुलसी चौरे मेटे

'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- सुवास, जिसका अर्थ है- सुगंध, सुंदर या अच्छा घर। प्रस्तुत है अनामिका सिंह 'अना' की कविता- हमने तुलसी चौरे मेटे



हमने तुलसी चौरे मेटे

सींची नागफनी ।



देकर निर्वासन पुष्पों को

कृत्रिम इत्र मिले ।

बन्धक चन्दन की सुवास कर,

विषधर नहीं हिले ।



आँख कान की सन्दर्भों पर

सच से नहीं बनी ।



सद्भावों से रहे अपरिचित

ख़ुद के लिए जिए ।

आयातित यशमण्डन ख़ातिर ,

तलवे चूम लिए ।



रीढ़ झुका दी दरबारों में ,

जो कल रही तनी ।



रिश्तों के अंकुर झुलसाने,

मठ्ठा डाल दिया,

अन्तहीन लिप्सा के विष को

जीवन हेतु पिया ।



मूल्यों की लोलुपता ने की,

पग-पग राहजनी ।



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1 hour ago