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आज का शब्द: सुवास और अनामिका सिंह 'अना' की कविता- हमने तुलसी चौरे मेटे

Kavya Desk

काव्य डेस्क

आज का शब्द
Aaj Ka Shabd 
                
                                                         
                            'हिंदी हैं हम' शब्द शृंखला में आज का शब्द है- सुवास, जिसका अर्थ है- सुगंध, सुंदर या अच्छा घर। प्रस्तुत है अनामिका सिंह 'अना' की कविता- हमने तुलसी चौरे मेटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तुलसी चौरे मेटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सींची नागफनी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देकर निर्वासन पुष्पों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृत्रिम इत्र मिले ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन्धक चन्दन की सुवास कर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विषधर नहीं हिले ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँख कान की सन्दर्भों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच से नहीं बनी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सद्भावों से रहे अपरिचित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ख़ुद के लिए जिए ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयातित यशमण्डन ख़ातिर ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तलवे चूम लिए ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
  
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रीढ़ झुका दी दरबारों में ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो कल रही तनी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्तों के अंकुर झुलसाने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मठ्ठा डाल दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अन्तहीन लिप्सा के विष को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन हेतु पिया ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मूल्यों की लोलुपता ने की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पग-पग राहजनी ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
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