एक राखी जो सबको जोड़ती है...

एक राखी जो सबको जोड़ती है...



बहन, अपने भाई को बांधे

भाई, बहन को भी बांधे

अपने माता-पिता को भी बांधे

जवान और किसान को भी बांधे



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1 hour ago