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त्राहीमाम भोले त्राहिमाम

vikas kumar

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                            त्राहिमाम भोले त्राहिमाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति और भावना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उपासना और प्रार्थना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोले तेरे चरणों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भक्ति की ही कामना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्राहिमाम भोले त्राहिमाम! !
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कालरात्रि जगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रह्मपिशाचनी जगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व तमस में डूब रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम्हीं से आस है लगी!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवभक्ति मेरी साधना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोले तेरी आराधना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रुति में ही सिद्ध हों-
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवनाम को पुकारना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्राहिमाम भोले त्राहिमाम!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृग हैं मेरे सजल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे पीयूं मैं यह गरल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रचंड अग्नि जले उर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काला पड़ा है व्योम सकल !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हलाहल की वृष्टि है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काल की क्रूर दृष्टि है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रलाप करती समस्त सृष्टि है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिवभक्ति में खड़ी, मेरी देहयष्टि है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्राहिमाम भोले त्राहिमाम !!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-विकास कुमार साव
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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