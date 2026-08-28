हकीकत कुछ और है

हकीकत कुछ और है----

जग में जो दिखता वो सही नहीं होता है,

लोगों का कथन भी हकीकत नहीं होता है l

मृग को धूप की रेत में जल का भृम होता है,

मानव जो अपने दिखते उसमें तम होता है l

हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होता है,

चमक दमक को देखके प्राणी जीवन खोता है l

हमको नित सूरज चलता हुआ दिखाई देता है,

वास्तव में पृथ्वी गतिशील सूर्य स्थिर होता है l

प्रकृति के नियामक भिन्नता से पूर्ण होते हैं,

तो हम मानव किस खेत की मूली होते हैं l

-बीपी सिंह यादव

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22 मिनट पहले