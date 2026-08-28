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राखी रंगबिरंगे रेशम के धागे नहीं

vijaya Gupta

vijaya Gupta

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                            राखी रंगबिरंगे रेशम के धागे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह का संबंध ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्षासूत्र एक दूजे का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही आंगन में शैशव बीता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेले, लड़े, पढ़े,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय की चाल,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंगन वहीं शिशु कब किशोर किशोरी बन ठिकाना अपना अपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो जाता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विवाह नौकरी के लिए हो जाते विलग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्व राखी का भाई बहन के नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूर शहर से राखी बांधने आती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी रंगबिरंगे रेशम के धागे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंधी जिम्मेदारी और स्नेह,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रीति रिवाजों में भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन देहरी पर टकटकी लगाए बैठी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिन भाई के भात की रस्म नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन के पांव पूजे भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई का वैभव बहन का गौरव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन को सबल बनाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंधियारों से बचाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आगे बढ़ने के मार्ग प्रशस्त करे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी रंगबिरंगे रेशम के धागे नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाई पूनम का चांद,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहन चांदनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दोनों से होता उजियारा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ाए कुल की मान मर्यादा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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