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Utpal Borkataki

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                            किसी इतिहास के पन्ने पर मेरा नाम नहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है केवल मेरे हाथों से बनाए राजमहलों की छाया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पत्थरों में सभ्यता का नक्शा उकेरा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्होंने उन्हीं पत्थरों के सीने पर अपना नाम लिख दिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नामहीन—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन मेरे पसीने पर ही अशोक का स्तंभ खड़ा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताजमहल की श्वेत निस्तब्धता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाल किले की लाल दीवारें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी मेरे दोनों हाथों की धूल छिपाए हुए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन लिखेगा मेरे दोनों हाथों का इतिहास?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतिहास ने तो केवल सम्राटों के नाम लिखे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रमिक के दोनों हाथों में सभ्यता की ऊष्मा नहीं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस क्षीण होती रोशनी के भीतर लौट जाने का एक रास्ता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मार्क्स ने शायद कभी इतिहास का एक और द्वार खोला था—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रम के मूल्य के भीतर मनुष्य का चेहरा खोजते हुए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन युग बदल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी मेरे हाथों पर आज वही धूल है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं सभ्यता की नींव का पत्थर हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन उद्घाटन-पट्टिका पर मेरा नाम नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे माथे के पसीने से जो शहर रोशन होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस शहर की चर्चाओं में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे अँधेरों की कोई बात नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं काम करता हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि इतिहास मेरे बच्चे को राजमुकुट नहीं देगा;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल एक रोटी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे दोनों हाथ हर दिन पृथ्वी से युद्ध करते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शताब्दियाँ बीत जाती हैं—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पत्थरों का रंग बदल जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकुट बदल जाते हैं, सिंहासन बदल जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदल जाते हैं देशों के नाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
केवल—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं बदलता हमारा भाग्य।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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