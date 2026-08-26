वक़्त बेवक़्त

सांस एक भी न तेरे बस में

न मेरे बस में

ज़िन्दगी का गुरूर कैसा है



धड़कने गिनती की हैं

थम जाएंगी वक़्त बेवक़्त

जीने का ये सुरूर कैसा है

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56 मिनट पहले