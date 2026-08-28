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फिर चुपके से चेहरे पे लौटती हँसी।

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                            वो राखी, वो बचपन, वो आँसू, वो हँसी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के किसी कोने में है आज भी बसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो आँगन, वो झूला, वो सावन की फुहारें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो भाई की कलाई, वो बहना की ख़ुशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो कच्चे से रिश्ते, वो पक्की मोहब्बत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न दौलत की चाहत, न दुनिया की कमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो रूठना, वो मनाना, वो छोटी-सी लड़ाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर चुपके से चेहरे पे लौटती हँसी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो काग़ज़ की नावें, वो बारिश का पानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो गलियों में दौड़ती बचपन की ख़ुशी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बहना की ज़िद थी, वो भाई की शरारत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो पल थे अनमोल, न थी कोई कमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो राखी के धागे में बँधी थी दुआएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो धागा ही बन गया रिश्तों की नमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भाई की आँखों में बहना की चिंता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी बहना के दिल में भाई की कमी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो घर अब भी शायद वही है मगर अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आँगन में वैसी है बच्चों की हँसी।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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