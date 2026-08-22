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                            था तू मानव मनुष्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिली तुझे मुझसे ये पहचान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल बैठा है इंसान तू या मन बैठा खुद को भगवान है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंद आँखों से तू निहारता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय से तू है हारता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग और देख....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रत्यक्ष है तुझे पुकारता.
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
विफ़ल हुआ के सफल हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन में जो दखल हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज जो तूने चुनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या इंसानियत से थी बुनी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छीन तूने सब उसके लिए.... हाथ खोल तूने क्या दिया? खड़ा हुआ आंख बंद कर देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख इंसानियत का तूने क्या किया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन है जो रह गया इंसान है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, शब्द ही महान् ह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है मनुष्य या देवता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या आज भी इंसान इंसानियत की पहचान है?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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