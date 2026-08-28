बेवजह पंखे से लटकना प़डा 'उपदेश

बेवजह पंखे से लटकना प़डा 'उपदेश'।

इश्क नभ में उड़ गया बचा न कुछ शेष।।

- उपदेश कुमार शाक्यावार 'उपदेश'



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37 मिनट पहले