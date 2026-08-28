बाद सावन भी तुमको

बाद सावन भी तुमको न बिसराऊँगी

तेरी चौखट पे निसदिन चली आऊँगी

मर के भी तुमसे बंधन नहीं तोड़ूँगी

उस जनम में भी तेरी ही कहलाऊँगी

— त्रिशिका धरा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

35 मिनट पहले